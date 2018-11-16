15 Batılı ülkenin büyükelçilerinden Çin Komünist Partisi'ne 'Şincan' mektubu

15 Batılı ülkenin büyükelçileri, Çin'e Şincan'da yaşananlara ilişkin bir mektup yazdı. Mektubun henüz gönderilmediği, imzacıların ve içeriğinin değişebileceği söyleniyor.

Batılı ülkelerin büyükelçileri, Çin'e Şincan'da yaşananlara ilişkin açıklama talep edilen bir mektup yazdı.

Kanada'nın başını çektiği 15 ülke arasında ABD bulunmaması dikkat çekerken, Çin Komünist Partisi'ne gönderilmesi planlanan mektubun Batılı ülkelerin konuyla ilgili işbirliğini amaçladığı söyleniyor.

Reuters'in aktardığına göre mektupta Çin'in "bir milyon Uyguru gizli bir toplama kampında tuttuğu" iddiası yineleniyor.

Çin yönetimi iddiaları kabul etmezken, Uygurlara yönelik rastgele gözaltılar yaşanmadığını, küçük suçlar işleyen kimi kişilerin istihdam sağlanması için bazı merkezlere yerleştirildiğini aktarıyor.

Habere göre mektup henüz gönderilmezken, mektubun içeriğinin ve imzacılarının değişmesinin olası olduğu aktarılıyor.

Çin yönetimi, Şincan'a yönelik eleştirileri ülkenin iç işlerine karışılması olarak görüyor. Yapılan açıklamalarda bölgede Çin hukukuna aykırı bir uygulama olmadığı vurgulanıyor.