Tekirdağ’da eğitim emekçileri, öğrenciler ve inşaat işçileriyle buluşma

Bu Düzen Değişmeli Platformu Tekirdağ bağımsız milletvekili adayı Turan Arslan, Eğitim-Sen şubesinde eğitim emekçileri, öğrenciler ve inşaat işçileriyle bir araya geldi. Arslan ‘Sizlerden bu düzeni değiştirmek için oy istiyoruz’ dedi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Tekirdağ bağımsız milletvekili adayı Turan Arslan bugün Tekirdağ Eğitim-Sen şubesinde KHK ile ihraç edilen eğitim emekçileri, öğrenciler ve inşaat işçileri ile buluştu

Toplantının açılış konuşmasını Tekirdağ Eğitim-Sen Şube Başkanı Özdemir Kavak yaptı. Salondakileri selamlayan Kavak “Şubemizin kapıları solculara ve sosyalistlere her zaman açıktır. Sadece sağcılara ve gerici zihniyete kapalıdır” dedi ve sözü Trakya TKP Örgütleri adına Çağlar Akyüz'e bıraktı. Akyüz konuşmasında Bu Düzen Değişmeli Platformu’nu anlattı ve TKP’nin neden bağımsız adaylarla seçime katıldığına değindi.

‘BU DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN OY İSTİYORUZ’

Akyüz’ün ardından konuşan Bu Düzen Değişmeli Platformu bağımsız milletvekili adayı Turan Arslan Tekirdağ da sermaye düzeninin sanayi üretim tercihlerinin yarattığı ağır sömürü koşullarından, çevreye verdiği zarardan ve bunların insan yaşamı üzerindeki zararlı etkilerden bahsetti. “Bu konuda direnen tüm yurttaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” diyen Arslan Saray bölgesinde açılan taş ocağının patlayıcılarla patlatılarak işletildiğinden, bu durumun doğaya verdiği zarardan ve bölge halkında yarattığı korkudan bahsetti.

Güvencesiz çalışmanın hakim olduğu, iş güvenliğinin bulunmadığı işletmelere değinen Arslan konuşmasını bitirirken “Seçimlerde sermaye düzenine karşı çıkan emekçi ve bugün beni dinleyen siz eğitim emekçilerinden ‘bu düzeni değiştirmek’ için oy istiyorum ve bu oyların boşa gitmeyeceğini temin ediyorum. Çünkü biz bu ülkede düzen partileri ve onların milletvekilleri gibi seçim dönemlerinde bir ay siyaset yapmıyoruz. Bizim mücadelemiz bugün nasıl devam ediyorsa 25 Haziran’dan sonra da devam edecek” dedi. Toplantı soru-cevap kısmının ardından son buldu.