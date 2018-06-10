Orhan Aydın Fatih halkı ile buluştu

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul adayı Orhan Aydın dün Fatih halkıyla buluşarak bağımsız komünist adaylara oy istedi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın dün Fatih halkıyla buluştu. Düzen partilerinin alanlara yansıyan kirli siyasetine inat, yoldaşlarıyla seçim çalışması yapan Orhan Aydın, halkla sohbet etti, bağımsız komünist adaylara oy istedi. Semt esnafını ve halkın vakit geçirdiği alanları ziyaret eden Orhan Aydın sanatçı ve komünist kimliğiyle sıcak karşılandı.

Sonrasında Türkiye Komünist Partisi Fatih İlçe örgütünün düzenlediği toplantıya katılan Orhan Aydın Türkiye Komünist Parti’sinin seçimlerden yasaklanması sonucunda partisinin bağımsız adaylık önerisini tereddütsüz kabul ettini söyledi.

Bu düzenin toplumda en büyük tahribatı dinin toplumsal ve siyasal alanı ele geçirmesi ile gerçekleştirdiğini vurgulayan Orhan Aydın, bu düzen değişmeli platformunun seçim bildirgesindeki maddelerin bir programa dayalı, somut ve gerçek çözüm önerileri içerdiğini, bunun dışında hiç bir partinin siyaset yapmadığının altını çizdi. CHP ve HDP’yi de eleştiren Orhan Aydın, bu partilerin AKP’nin gerici ve işçi sınıfı karşıtı politikalarını eleştirmediklerini tam tersine kritik dönemeçlerde AKP’yi desteklediklerini ve gericilerle ittifak yaptıklarını hatırlattı, bunları yapanların bugün komünistleri oyları bölmekle suçlamaya hakkı yoktur dedi.

Seçimin sonucu ne olursa olsun Türkiye’yi bir kaosun beklediğini, ekonomik krizin bedelini işçi sınıfına ödetilmesine engellemek, ağır ekonomik ve siyasi saldırıyı göğüsleyebilmek için mutlaka örgütlenmek gerektiğine vurgu yaptı. Orhan Aydın Faşizmin kaybedeceği seçime girmeyeceği gerçeğini unutmayalım ve sahte çözümlere kanmayalım diyerek konuşmasını bitiridi.

Orhan Aydın 10 Haziran Pazar günü saat 18:30’da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat evinde Şişli Halkıyla buluşacak.



