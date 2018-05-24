Komünist partilerden 'Bu Düzen Değişmeli' çağrısı

Tüm dünyadan komünist ve işçi partileri Türkiye'deki erken seçimlerle ilgili ortak bir açıklama yayınlayarak Türkiye Komünist Partisi'nin seçimlere parti olarak katılmasına çıkarılan engelleri protesto etti, Türkiye halkını Bu Düzen Değişmeli Platformu adaylarını desteklemeye davet etti. Ortak açıklamada "Sizleri Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız adaylarına oy vermeye, seçimlerde ve sonrasında sosyalizmin bayrağını yükseltmeye davet ediyoruz" denildi.
BURJUVAZİNİN GELECEĞİNİZİ ELLERİNE ALMASINA İZİN VERMEYİN
Açıklama metni şöyle:
"Türkiye'deki seçimlerle ilgili ortak çağrımızdır:
Aşağıda imzası bulunan komünist ve işçi partileri olarak, hükümetin bir oldubittiyle Türkiye Komünist Partisi'nin 24 Haziran seçimlerine parti olarak katılmasını engelleyen tavrını en güçlü şekilde kınıyoruz.
Türkiye halkına kapitalist düzenin şu veya bu aktörü arasında tercihte bulunmayı reddetmeleri için sesleniyoruz. Sizleri Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız adaylarına oy vermeye, seçimlerde ve sonrasında sosyalizmin bayrağını yükseltmeye davet ediyoruz. Burjuvazinin geleceğinizi ellerine almasına izin vermeyin!
Bu Düzen Değişmeli Platformu altında seçimlere katılacak olan ve Türkiye işçi sınıfının sesi ve umudu olma sorumluluğunu üstlenmiş bütün bağımsız adaylara yoldaşça desteğimizi ve dayanışmamızı ifade ediyoruz."
ORTAK AÇIKLAMAYA KATILAN PARTİLER
Brezilya Komünist Partisi
Britanya Komünist Partisi
Cezayir Demokrasi ve Sosyalizm Partisi
Filipinler Komünist Partisi PKP-1930
Filistin Halk Partisi
Filistin Komünist Partisi
Güney Afrika Komünist Partisi
Hindistan Komünist Partisi
Hindistan Komünist Partisi (Marksist)
İrlanda İşçi Partisi
İrlanda Komünist Partisi
İspanya Halkları Komünist Partisi
İspanya Komünist Partisi
İsveç Komünist Partisi
Kazakistan Sosyalist Hareketi
Komünist Parti İtalya
Lübnan Komünist Partisi
Lüksemburg Komünist Partisi
Macaristan İşçi Partisi
Meksika Komünist Partisi
Norveç Komünist Partisi
Pakistan Komünist Partisi
Rusya Federasyonu Komünist Partisi
Rusya Komünist İşçi Partisi
Suriye Komünist Partisi (Bağdaş)
TUDEH - İran
Ukrayna Komünist Partisi
Ürdün Komünist Partisi
Venezüela Komünist Partisi
Yeni Britanya Komünist Partisi
Yeni Hollanda Komünist Partisi
Yunanistan Komünist Partisi