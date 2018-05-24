Komünist partilerden 'Bu Düzen Değişmeli' çağrısı

Dünyadan onlarca komünist ve işçi partisi Türkiye halkını Bu Düzen Değişmeli Platformu adaylarını desteklemeye davet etti.

Tüm dünyadan komünist ve işçi partileri Türkiye'deki erken seçimlerle ilgili ortak bir açıklama yayınlayarak Türkiye Komünist Partisi'nin seçimlere parti olarak katılmasına çıkarılan engelleri protesto etti, Türkiye halkını Bu Düzen Değişmeli Platformu adaylarını desteklemeye davet etti. Ortak açıklamada "Sizleri Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız adaylarına oy vermeye, seçimlerde ve sonrasında sosyalizmin bayrağını yükseltmeye davet ediyoruz" denildi.

BURJUVAZİNİN GELECEĞİNİZİ ELLERİNE ALMASINA İZİN VERMEYİN

Açıklama metni şöyle:

"Türkiye'deki seçimlerle ilgili ortak çağrımızdır:

Aşağıda imzası bulunan komünist ve işçi partileri olarak, hükümetin bir oldubittiyle Türkiye Komünist Partisi'nin 24 Haziran seçimlerine parti olarak katılmasını engelleyen tavrını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Türkiye halkına kapitalist düzenin şu veya bu aktörü arasında tercihte bulunmayı reddetmeleri için sesleniyoruz. Sizleri Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız adaylarına oy vermeye, seçimlerde ve sonrasında sosyalizmin bayrağını yükseltmeye davet ediyoruz. Burjuvazinin geleceğinizi ellerine almasına izin vermeyin!

Bu Düzen Değişmeli Platformu altında seçimlere katılacak olan ve Türkiye işçi sınıfının sesi ve umudu olma sorumluluğunu üstlenmiş bütün bağımsız adaylara yoldaşça desteğimizi ve dayanışmamızı ifade ediyoruz."

ORTAK AÇIKLAMAYA KATILAN PARTİLER

Brezilya Komünist Partisi

Britanya Komünist Partisi

Cezayir Demokrasi ve Sosyalizm Partisi

Filipinler Komünist Partisi PKP-1930

Filistin Halk Partisi

Filistin Komünist Partisi

Güney Afrika Komünist Partisi

Hindistan Komünist Partisi

Hindistan Komünist Partisi (Marksist)

İrlanda İşçi Partisi

İrlanda Komünist Partisi

İspanya Halkları Komünist Partisi

İspanya Komünist Partisi

İsveç Komünist Partisi

Kazakistan Sosyalist Hareketi

Komünist Parti İtalya

Lübnan Komünist Partisi

Lüksemburg Komünist Partisi

Macaristan İşçi Partisi

Meksika Komünist Partisi

Norveç Komünist Partisi

Pakistan Komünist Partisi

Rusya Federasyonu Komünist Partisi

Rusya Komünist İşçi Partisi

Suriye Komünist Partisi (Bağdaş)

TUDEH - İran

Ukrayna Komünist Partisi

Ürdün Komünist Partisi

Venezüela Komünist Partisi

Yeni Britanya Komünist Partisi

Yeni Hollanda Komünist Partisi

Yunanistan Komünist Partisi