Komünist aday, Antalya Tabip Odası’nı ziyaret etti

Bu Düzen Değişmeli Platformu Antalya bağımsız milletvekili adayı Sevinç İlkuçan Sertbarut, Antalya Tabip Odası’nı ziyaret etti.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Antalya bağımsız milletvekili adayı Sevinç İlkuçan Sertbarut, seçim çalışmaları kapsamında Antalya Tabip Odası’nı ziyaret etti.

Tabip odası yönetim kurulu ile biraraya gelen Sertbarut, kapitalizmin geldiği son varyantta, en basit demokratik haklar için bile sosyalizm mücadelesi gerektiğini, bu hakların mücadelenin bir çıktısı olacağını belirterek; ülke için tek çıkar yolun düzenin değiştirilmesi olduğunu ifade etti.

"Yapmamız gereken sosyalizm için örgütlenmek ve sosyalizmi kurmak" diyen Sertbarut, hekimleri birlikte mücadeleye davet etti.