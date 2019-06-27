Fransa'da belediyenin iki havuzu tesettür mayo tartışması sonrasında kapatıldı

Fransa'nın güneyindeki Grenoble kentinde belediyenin havuzuna tesettür mayo ile giren kadınlara para cezası verilmesinin ardından iki havuz kompleksi kapatıldı.

Fransa'nın güneyindeki Grenoble'da on müslüman kadın, geçen hafta "Alliance Citoyenne" adlı kuruluşun çağrısıyla tesettür mayo yasağını protesto için tesettür mayo ile belediyeye ait havuzda yüzmüştü.

Polis, kadınların her birine 35 avro para cezası vermişti.

Olayın ardından Grenoble'da bulunan belediyeye ait iki havuz kompleksi kapatıldı. ​

AFP'nin haberine göre, havuzların kapanmasında can kurtaranların talepleri etkili oldu.

İsmi açıklanmayan bir cankurtaran, konuyla ilgili "Güvenliği sağlamak için buradayız ve buradakiler için endişe içindeyken görevimizi yerine getiremeyiz" dedi ve olumlu bir çözüm yolu bulmak için çalıştıklarını belirtti.

Fransa’da "burkini" olarak anılan tesettür mayoya yasak, ilk olarak Cannes Belediyesi tarafından plajlarda uygulanmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise 2014 yılında yasağı onamış ve yüzü örten kıyafetlerin yasaklanmasının dini özgürlüğü ihlal ettiği yönündeki itirazları reddetmişti.