Bu Düzen Değişmeli Platformu’ndan Tek Gıda-İş’e ziyaret

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler ve 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın, Tek Gıda-İş Sendikası'nı ziyaret etti.

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler ile 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın, Tek Gıda-İş Sendikası’nı ziyaret etti. Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel ve sendika yetkilileriyle görüşen Güler ve Aydın seçim çalışmalarını anlattılar, daha sonra kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.

Seçimlere neden Bu Düzen Değişmeli Platformu bağımsız adayları olarak girdiklerini anlatan Güler, TKP’nin seçimlere katılmasının hukuksuz bir biçimde engellendiğini dile getirdi. Sendikalı olmak istedikleri için işten atılan Flormar işçilerinin direnişine değinen Güler, Türkiye'de örgütlü mücadelenin önemini vurguladı.

Aydemir Güler şunları kaydetti:

‘İŞSİZLİĞİ ÇÖZECEK OLAN PROJELER DEĞİL, BU YOLU AÇACAK ÖRGÜTLENME’

“Bizde proje yok. Proje şöyle bir şey, işsizlik bu kadar mı, ben bunu çözerim. Hayır, bu hakikat değil. Asıl işsizliğin nedeni ne buna bakmak gerekir. İşçi sınıfını bölmek, işsizlik bu. Ekonomi organizasyonu birilerinin zenginleşmesi için değil, kamunun, işçinin elinde olursa çözülür. İşsizliğin çözümü devlette. Kesin çözüm bu. Diyelim bunu bugün gerçekleştiremedik. Bizim projemiz ancak bunun yolunu açacak olan örgütlenmek olur. İnsanlar haklı talepler doğrultusunda örgütlenmeli.”

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 2.Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın ise emek mücadelesi olmadan insanlığın olmayacağına işaret ederek bir yanda üretenlerin, işçilerin sırtında birer kene olarak bir avuç patronun, diğer yanda emeğiyle geçinmeye çalışan milyonların olduğunu söyledi.

Aydın “16 yıllık haramiler, cumhuriyet tarihinin, bu ülkenin en büyük haramileridir. 12 Eylül'de bile durum böyle değildi. Mahkemeler işliyordu en azından. Şimdi öyle mi, cezaevlerinde 240 bin insan var ve bunun çoğunda iddianame bile yok henüz. Adaletsizlik gerçekleştirildiği vakit emek sömürüsünde yapamayacakları şey yoktur” diye konuştu.

‘ONARMAKTAN BAHSEDİYORLAR, ONARACAK NE KALDI?’

Ülkenin geleceğinin böyle sürdürülemeyeceğini belirten Aydın “Mücadele etmezsek, birlikte olmazsak hiçbir şey yapamayız. CHP onarmaktan söz ediyor. Araba mı onarıyoruz? Onaracak ne kaldı ki? Yıkık bir şeyi nasıl onaracaksınız?” dedi.

‘TOPLU İĞNE KADAR IŞIĞI NASIL BÜYÜTÜRÜZ, ONUN PEŞİNDEYİZ’

Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel ise “Türkiye işçi sınıfı çıkmazda, bu tünelden nasıl çıkacak ona bakıyor. Toplu iğne kadar bir ışık görüyoruz, onu nasıl büyütürüz onun peşindeyiz” dedi.

Dünyada da durumun farklı olmadığını söyleyen Türkel, “Kapitalizm dünyayı koca bir sömürü kenti haline getirmiş; işçi sınıfı, sömürülenler zor durumda. Ekim Devrimi ile yol açılmaya çalışıldı ama sonra teke indi, kapitalizm güçlü çıktı. Şimdi milyonlarca insan daha nereye kadar sömürülmeye devam edecek? Hepimiz aslında arıyoruz. Dünya da bu açlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe daha fazla katlanamaz” diye konuştu.

İşçilerin borç içinde olduğunu vurgulayan Türkel “Borçlu olmayan insan yok. Borçlu insan özgür olmuyor. Özgür olmayınca mücadele edemiyor, korkuyor. Bu bir dip yapacak artık” dedi.