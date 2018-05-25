Bu Düzen Değişmeli Platformu'ndan Sarıgazi buluşması: İktidarı getirdikleri kötülükleri silerek götürebiliriz

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Sarıgazi'de düzenlediği toplantıya katılan İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Aydemir Güler, 'İktidarı ancak getirdiği tüm kötülülükleri silerek gönderebiliriz. Bunun da yolu ancak sosyalizm mücadelesiyle mümkündür' dedi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu, seçimlerde bağımsız aday gösterdiği 17 bölgede çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Sarıgazi'de düzenlediği toplantıya katılan İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Aydemir Güler, "Biz bugün bu düzeni değiştirmek için mücadele ediyoruz, AKP ile tek adam diktatörlüğü ile mücadele edelim ama diğer şeyleri öteleyelim bunda bir tuhaflık var" dedi.

"Erdoğan’ı gönder imam hatipler kalsın, Erdoğan’ı gönder özelleştirmeler kalsın, Erdoğan gitsin her şey kalsın. E sonra?" diyen Güler, "İktidarı ancak getirdiği tüm kötülülükleri silerek gönderebiliriz. Bunun da yolu ancak sosyalizm mücadelesiyle mümkündür. Patlayan döviz durur mu? Çözülemez bir krizi bunlardan hangisinin daha çok batıracağı değil ki konu. İşçilerin, emekçilerin 24 Haziran’dan sonra da ihtiyacı olan ‘kazanılmış haklarımı vermiyorum, buradayım’ demek, güçlenmek, örgütlenmek... Benim cebimde dolar, euro yok; onlar derdim değil. Benim derdim ertesi gün pazardaki fiyat, pahalılık. Bunu halkın üzerine yıkıyorlar. Bunun sonuçlarına karşı mücadele edebilir, örgütlenebiliriz. Tezgahımızdaki, fabrikamızdaki arkadaşımız atıldığında buna müdahale edebiliriz" ifadelerini kullandı.