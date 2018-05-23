Bu Düzen Değişmeli Platformu'ndan Evrensel'e ziyaret

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul bağımsız milletvekili adayları Evrensel gazetesini ziyaret etti.
Ziyarette İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, 2. Bölge adayı Orhan Aydın ve 3. Bölge adayı Atakan Boyoğlu yer aldı.
Adaylar, Evrensel gazetesi emekçilerine Türkiye’nin siyasal gündemine dair görüşlerini aktardı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
24 Haziran Genel Seçimleri’ne 13 ilden 17 bağımsız adayla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul milletvekili adayları dün de BirGün gazetesini ziyaret etmişti.