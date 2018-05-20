Bu Düzen Değişmeli Platformu: Yeşil Bursa'yı Kızıl Bursa yapacağız

Türkiye Komünist Partisi’nin yola çıkışını duyurduğu Bu Düzen Değişmeli Platformu, Bursa’da yaptığı toplantıyla seçim çalışmalarını başlattı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Bursa 1. Bölge bağımsız adayı Salim Çam, seçim çalışmalarını başlattı. Çam düzen partileri arasında emeğiyle geçinenleri temsil eden bir parti olmadığını belirterek, emekçilerin partisi olduğunu iddia eden sistem partilerinin, düzen içi muhalefet yapmaktan başka hiçbir şey yapmadıklarını hatta cumhuriyetin kazanımlarının daha da gerisinde olmamızın yegane sebebinin bu partiler olduğunu söyledi.

Çam “Bursa’da bu düzen değişmeli diyenler, Yeşil Bursa’yı Kızıl Bursa yapacağız diyenler 24 Haziran’da ne yapacağını biliyor” diye konuştu.

Toplantının ardından Bu Düzen Değişmeli Platformu’nu destekleyenler ve Bursa bağımsız milletvekili adayı Salim Çam geniş bir katılımla Bursa Heykel’de haftalık gazete Boyun Eğme’nin satışını yaptı.