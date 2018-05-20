Bu Düzen Değişmeli Platformu Diyarbakır'da: Kürt emekçileri için sosyalizmden başka çözüm yok

Bu Düzen Değişmeli Platformu, bugün yapılan toplantıyla Diyarbakır’da yola çıktı. Platformun bağımsız milletvekili adayı Selahattin Turğa, Kürt emekçilerinin eşit ve özgür yaşayabilmesinin ancak sosyalizmle mümkün olduğunu dile getirerek düzenin 'sahte çözümler'inin emekçilere hiçbir şey vaat etmediğini vurguladı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu, bugün yapılan toplantıyla Diyarbakır’da yola çıktı. Tek gerçek seçeneğin sosyalizm olduğu vurgulanan toplantıda, Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun adaylarına verilecek her oyun, sermaye sınıfının saldırıları karşısında örülecek duvarı güçlendireceği belirtildi.

Milletvekili adayı Selahattin Turğa’nın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, seçim bildirgesinin okunmasıyla açıldı. Ardından Türkiye Komünist Gençliği adına söz alan Çekdar Aslan, “Bu düzen değişecek, biz değiştireceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı. Emekçi kadınlar adına konuşan Gözde Kürklü, “Tacize uğruyor, öldürülüyor, istemesek de evlendiriliyor, okuldan alınıp çalıştırılıyoruz. Geleceğimiz adına karar verip, güvenle, endişe etmeden yaşayamıyoruz. Bu ülkede insanca yaşamanın tek yolunun bu düzenle kavga etmek olduğunu biliyoruz.” sözleriyle, kadınların eşit ve özgür yaşamasının da ancak sosyalizmde mümkün olduğunu belirtti.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Selahattin Turğa, Kürt emekçilerinin eşit ve özgür yaşayabilmesinin ancak sosyalizmle mümkün olduğunu belirtirken, sahte çözümleri seçenek olarak sunan düzen partilerinin şimdiye kadar bu ülkenin emekçileri için hiçbir şey yapmadığını, tek çözümün sosyalizm için örgütlenmek olduğunu ifade etti.

Son olarak TKP Diyarbakır adına söz alan Erdem Tüfekçi, “Bu düzenin değişmesi gerektiğini biliyoruz. Bu düzeni değiştirebileceğimize inandığımızda, mahallelerde, okullarda, fabrikalarda sosyalizm mücadelesini örgütlediğimizde ne bu düzene boyun eğeceğiz, ne de sahte çözümlere kanacağız” diyen Tüfekçi, “Her bir dostumuzu bu kavganın bir parçası olmaya, bu kavgayı büyütmeye davet ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.