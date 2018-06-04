Bu Düzen Değişmeli Platformu adayı Aydın, saldırıya uğrayan Baro Başkanı'nı ziyaret etti

Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge Bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, geçtiğimiz haftalarda bir hakimin saldırısına uğrayan Ankara Barosu Başkanı Avukat Hakan Canduran'a destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında Platformun seçim çalışmalarına ilişkin de bilgi verildi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge Bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, Platform adına Avukat Deniz Aksoy ve Avukat Çisel Demirkan, Ankara Barosu'nu ziyaret etti.

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran ve Yönetim Kurulu üyesi Hamit Baykara'nın bulunduğu ziyarette seçim sürecine ilişkin bilgi verilirken, Bu Düzen Değişmeli Platformu adıyla seçimlere neden bağımsız adaylarla girildiği aktarıldı.

Ziyaret kapsamında seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi de aktarıldı.

SALDIRI SONRASI BİR DE SUÇ DUYURUSU

Ziyaret kapsamında hem Platform adına hem de Hukukta Sol Tavır Derneği adına, bir hakimin saldırısına uğrayan Hakan Canduran'a ve Ankara Barosu'na geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Öte yandan Hakan Canduran hakkında söz konusu hakimin suç duyurusunda bulunduğu da öğrenildi.

Saldırının Türkiye'de hukukun ve yargının içinde bulunduğu çürümüşlüğün uzantısı ve sonuçlarından biri olduğu belirtildi. Bu saldırının ve suç duyurusunun yargının vazgeçilmez ayaklarından olan savunmaya yapılan müdahalelerin uzantısı ve sonucu olduğu üzerinde durularak anayasal güvence altındaki hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının yine anayasal güvence altındaki avukat örgütleri olan barolarla birlikte savunulması konusunda görüş birliğine varıldı.