Bu Düzen Değişmeli Platformu adayı Aydemir Güler, Beykozlularla buluştu

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, Paşabahçe'de Beykozlularla bir araya geldi. Güler burada yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanının değişmesinin bir rahatlama getirebileceğini, ancak asla çözüm getirmeyeceğini, seçimlerden sonra ülkenin imamlar tarafından yönetilmeye devam edeceğini dile getirdi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Aydemir Güler, Paşabahçe semtinde Beykozlularla buluştu.

Burada konuşma yapan ve katılımcıların sorularını yanıtlayan Güler, Paşabahçe'nin işçilerin mücadelesinin sivrildiği bir yer olduğunu ve tarihsel bir öneme sahip olduğunu vurgularken bugün yaşanan sorunların tek kaynağının halkın örgütsüzlüğü olduğunu belirtti.

Meclisi işyerleri ve sokaklar gibi mücadelenin yürütüleceği bir alan olarak gördüklerini belirten Güler, seçime bu açıdan yaklaştıklarını, aslolanın partinin örgütlü mücadelesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Başkan adaylarının dış borçlar ve satılan fabrikalar hakkında hiçbir şey söylemediğine dikkat çeken Güler, başkan değişikliğinin bir rahatlama getirebileceğini, ancak asla çözüm getirmeyeceğini, seçimlerden sonra ülkenin imamlar tarafından yönetilmeye devam edeceğini dile getirdi.

Kâr odaklı düzenin bir yerde patlayacağını söyleyen Aydemir Güler, Yunanistan'da yaşanan krizin Türkiye'nin kapısında olduğunu, kâr amaçlı üretimin doğası gereği işsizlik yaratacağını, bu nedenle düzen tıkanmasını meşru kılabilmek adına topluma dinselleşmenin ve kaderciliğin dayatıldığını belirtirken örgütlü mücadelenin tam olarak bu noktada önem kazandığını vurguladı.