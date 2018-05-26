Bu Düzen Değişmeli Platformu adayı Ali Rıza Aydın Esat Dörtyol’daydı

Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge Adayı Ali Rıza Aydın Esat Dörtyol’da seçim çalışması gerçekleştirdi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge Adayı Ali Rıza Aydın Esat Dörtyol’da kurulan seçim standında Ankaralılar ile buluştu.

Esat Dörtyol’da kurulan seçim standında yürütülen çalışmaya katılan Aydın ile sohbet eden Ankaralılar "düzenin değişmesi gerektiğine inandıklarını" ve "bu alternatifin daha güçlü bir seçenek haline getirilmesi gerektiğini" belirtti.

Düzenin değiştirilebilmesi için bir araya gelmek ve örgütlenmek gerektiğini söyleyen Aydın sonrasında çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerde ilgi ile karşılaşan Aydın Ankaralılar ile 27 Mayıs Pazar günü saat 17’de Esat pazarında bir araya gelecek.