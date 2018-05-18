'Bu Düzen Değişmeli' diyenler Kocaeli'de buluştu

Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli buluşması, bağımsız milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan ve TKP MK üyesi Mehmet Kuzulugil'in katılımıyla yapıldı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Kocaeli etkinliği, bu akşam yapıldı. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde (KYÖD) yapılan etkinlikte, Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli bağımsız milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi üyesi Mehmet Kuzulugil birer konuşma yaptı.

‘BU DÜZEN ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN DEĞİŞMELİ’

Emekli metal işçisi olan bağımsız milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan işçi sınıfının yıllardır maruz kaldığı vahşi çalışma koşullarını vurgulayarak bu tablonun düzen partileri tarafından değiştirilemeyeceğini, ancak düzen değişikliğiyle ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Tozkoparan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Benim 8 yaşında bir kızım var. Bir gün evde eşimle çay içiyorduk. Kızım geldi 'Baba, ben 9 yaşına gelmek istemiyorum' dedi. Niye kızım diye sordum. 'Haberlerde gördüm, kız çocukları 9 yaşına gelince evlendiriliyormuş' dedi. Haberlerde görmüş, bana söylüyor! İşte bu düzen, bu yüzden değişmeli! Benim kızım korkmasın diye değişmeli! Çocuklarımızı korumak için değişmeli!"

'ADAYSIZ SEÇİM ÇALIŞMASI YAPMAK TAYYİP GİTSİN İNCE GELSİN, AKŞENER GELSİN, TEMEL GELSİN DEMEK'

TKP MK üyesi Mehmet Kuzulugil de konuşmasında solun bir bölümünün "adaysız seçim çalışması" yaptığını belirterek "Adaysız, seçim çalışması yapmak demek Tayyip gitsin, ince gelsin demek. Akşener gelsin, Temel gelsin demek. Biz bunların hepsini reddediyoruz!" dedi.