Bu Düzen Değişmeli diyenler Beylikdüzü'nde buluştu

Bu Düzen Değişmeli Platformu 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, Beylikdüzü halkıyla buluştu.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 3. Bölgedeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu Düzen Değişmeli Platformu 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, Beylikdüzü halkıyla bir araya geldi.

Beylikdüzü Belediyesi Emekliler Lokali'nde yapılan ve Beylikdüzü halkının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan bağımsız aday Atakan Boyoğlu, sözlerine TKP'ye yapılan hukuksuz engellemeyi hatırlatarak başladı. TKP'nin engellenmesinin ardından TKP'nin “Bu Düzen Değişmeli Platformu” adıyla ve bağımsız adaylarla seçimlere girdiğini vurgulayan Boyoğlu, “Biz bağımsız adaylarla seçimlere giriyoruz ama TKP'nin adaylarıyız. Biz, 'bize oy verin ve kalanını bize bırakın' demiyoruz. 'Oy verin ve birlikte örgütlenelim, mücadeleyi birlikte yükseltelim' diyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP'nin iktidarda olduğu 16 yıllık süreçte işçilerin tüm haklarını ellerinden aldığını ve hakları gasp edemediği yerde tırpanlayarak patronların çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Boyoğlu, “AKP'ye alternatif olduklarını iddia edenler, patronlala ilgili hiçbir şey diyemiyor. Bununla birlikte laikliği ağızlarına bile almıyorlar. AKP'yi yenebilmek için imam hatipler kapatılmalı, diyanet kapatılmalı, dinci gericilik devletin tüm alanlarından silinmeli, eşit ücretsiz sağlık, barınma, ulaşım sağlanmalı. Fabrikalar devlet tarafından el konulmalı. Kısaca AKP'nin tek alternatifi sosyalizm olmalı” dedi.

“Laiklik, kamusal alandan dinsel simgelerin silinmesidir” diyen Boyoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Düzen partileri bunun yerine AKP'ye yol açarak laikliğin ortadan kaldırılmasına destek oldular. Biz diyoruz ki; eğitim AKP eliyle sadece dinselleştirilmedi aynı zamanda piyasalaştırıldı. Çocuklar dinci saldırıya maruz kalırken bir tarafatan da parası olmayan okuyamazsın denilidi. AKP'nin karşısına ilkesiz adaylar, sol adına pazarlanarak çıkarılıyor”

“Solu temsil ettiğini iddia eden diğer adaylara baktığımızda 'parasız sağlık hizmetini herkese eşit şekilde vereceğiz' diyemiyorlar. Bunu söyleyen yalnızca biziz” diyerek sözlerini sürdüren Boyoğlu, “Biz birlikte ayağa kalkacağız diyoruz. Biz bu bölgede seçilebileceğimize inanıyoruz ve 'Bu Düzen Değişmeli' diyenlerin sesini TBMM'ye taşımak istiyoruz. Sol değerlerde birleşmeyen bir adayın peşine takılan 'umutlar' umutsuzlukla sonuçlanıyor. AKP iktidara geldiğinde 'merak etmeyin ordu var, yargı var' diyorlardı. Şimdi bu ikisinden de bahsedemiyoruz. Ama siyaset boşluk tanımıyor. Kimse bize kurtuluşu gökten indiremez. Burada taktikler yok, burada bir savaş ver bu savaşta taraf olmak zorundayız. ABD'ye emperyalizme, sermayeye karşı olmadan taraf olamayız. Biz bu güçlülüğü yeniden yaratabileceğimizi düşündüğümüz için Bu Düzen Değişmeli Platformu'nu kurduk. Sözümüzü, sesimizi yükseltmek niyetindeyiz”

Toplantı soru-cevap kısmının ardından son buldu.