'Bu düzen değişecek, Hugo Boss işçisi kazanacak'

İzmir Ege Serbest Bölge'deki Alman giyim fabrikası Hugo Boss'tan sendikalı oldukları için çıkarılan ve bir süredir direnişlerini sürdüren işçiler, Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. bölge milletvekili adayı Deniz Arık Binbay'la Konak Meydanı'nda buluştu. İşçiler ve Binbay, sendika düşmanlığına karşı birlikte bildiri dağıttılar.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. bölge milletvekili adayı Deniz Arık Binbay ve TKP üyeleri, sendikalı oldukları için işlerinden atılan, oturma eylemleri engellenen Hugo Boss işçileriyle birlikte Konak Meydanı'nda dayanışma bildirisi dağıttı.

Patronların işçi ve sendika düşmanlığını anlatan bildirileri İzmir halkına ulaştıran Deniz Arık Bİnbay ve Hugo Boss işçileri, daha sonra Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Konak Sahnesi'ne geçerek sohbet ederek, seçimlere dair bir söyleşi gerçekleştirdiler.

İşçilerle birlikte dayanışma bildirisi dağıttıklarını ifade eden Binbay, "İşçi haklarını, sendikalaşmayı, sömürü düzenini, emeğin değerini ve işçilerin gücünü konuştuk. Sarı sendikalar ve işçi sınıfının yanında durmayan partilerin çözüm olmadığında uzlaştık. Işçi sınıfının siyasal talebinin Bu Düzen Değişmeli talebi olduğunu ve bu talebin en haklı, en meşru talep olduğunda mutabık kaldık" dedi.

'BU DÜZEN DEĞİŞECEK, HUGO BOSS İŞÇİSİ KAZANACAK'

Dağıtılan bildiri şöyle: