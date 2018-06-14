'Bu düzen değişecek, Hugo Boss işçisi kazanacak'

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. bölge milletvekili adayı Deniz Arık Binbay ve TKP üyeleri, sendikalı oldukları için işlerinden atılan, oturma eylemleri engellenen Hugo Boss işçileriyle birlikte Konak Meydanı'nda dayanışma bildirisi dağıttı.
Patronların işçi ve sendika düşmanlığını anlatan bildirileri İzmir halkına ulaştıran Deniz Arık Bİnbay ve Hugo Boss işçileri, daha sonra Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Konak Sahnesi'ne geçerek sohbet ederek, seçimlere dair bir söyleşi gerçekleştirdiler.
İşçilerle birlikte dayanışma bildirisi dağıttıklarını ifade eden Binbay, "İşçi haklarını, sendikalaşmayı, sömürü düzenini, emeğin değerini ve işçilerin gücünü konuştuk. Sarı sendikalar ve işçi sınıfının yanında durmayan partilerin çözüm olmadığında uzlaştık. Işçi sınıfının siyasal talebinin Bu Düzen Değişmeli talebi olduğunu ve bu talebin en haklı, en meşru talep olduğunda mutabık kaldık" dedi.
'BU DÜZEN DEĞİŞECEK, HUGO BOSS İŞÇİSİ KAZANACAK'
Dağıtılan bildiri şöyle:
Bu Düzen Değişecek Hugo Boss İşçisi Kazanacak!
“Gaziemir ilçesinde Ege Serbest Bölge'de (ESBAŞ) kurulu bulunan Alman giyim fabrikası Hugo Boss, açıkça işçi ve sendika düşmanlığı yapmaktadır. Uydurma gerekçelerle ve keyfi olarak bir yılı aşkın bir süredir birçok işçiyi işten atan Hugo Boss patronları son olarak da geçtiğimiz ay içersinde sendikaya örgütlü olduğu ve sendika çalışması yaptığı gerekçesi ile bir işçi kardeşimizin işine son vermiştir”
İnsanların emeğinin hakkını aldığı bir Türkiye,
İnsanın insanı sömürmediği bir Türkiye,
İşsizin kalmadığı, işten atmaların yasaklandığı bir Türkiye,
İşçilerin ve emekçilerin hakları için özgürce örgütlenebildiği bir Türkiye
bütün bunlar mümkün ve mümkün olmanın da ötesinde insana ve memleketimize asıl yaraşan böyle bir Türkiye'de yaşamak.
Böyle bir Türkiye'de yaşamak isteyenleri
Hugo Boss'ta işten atılan ve direnen işçi kardeşlerimizin çalışma ve örgütlenme haklarını savunmaya, onlarla dayanışmaya çağırıyoruz.
Böyle bir Türkiye'de yaşamak isteyen emekçi halkımızı “Bu Düzen Değişmeli” talebine sahip çıkmaya çağırıyoruz.