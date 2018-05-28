Aydemir Güler: Vaatlerimiz yok, programımız var

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde liselilerle bir araya geldi. Güler, 'Vaatleriniz nelerdir sorusu burjuva siyasetine ait bir sorudur. Bizim kurulacak yeni bir toplum için programımız vardır. Bu program doğrultusunda hareket ederiz' dedi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, Kadıköy’de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde liselilerle bir araya geldi.

Buluşmada Türkiye Komünist Gençliği adına konuşan Erdem Sokat, “liselilerin geleceklerine sahip çıkmak için bir araya geldiklerini, oy veremeyecek olmalarının önemsizleştiğini, Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun adaylarını destekleyeceklerini” söyledi.

Ardından söz alan Aydemir Güler, “Biz seçim konuşması yapmıyoruz. Şapkadan tavşan çıkarmıyoruz. Vaatleriniz nelerdir sorusu burjuva siyasetine ait bir sorudur. Bizim kurulacak yeni bir toplum için programımız vardır. Bu program doğrultusunda hareket ederiz. Sosyalizm bir proje değildir. Sosyalizm güçlü bir teoridir. İşsizliği çözmek için kâr amaçlı üretime son vereceğiz. Bu bir proje değildir. Bu yüzden biz seçim vaadi vermiyoruz” dedi.

Bir diğer meselenin alışkanlık olduğunu belirten Güler, “Gün geçtikçe dinselliğe alışan bir toplum haline geliyoruz. Bugün kendini laik ilan eden siyasetçiler dahi dini siyasetin bir parçası haline getiriyorlar. Bunların çözümünün vaat ile alakası yok. Çözüm halkın örgütlenmesidir” diye konuştu.

Bağımsız milletvekili adaylığının “teknik bir mesele” olduğunu söyleyen Güler, “Siyasi partiler için seçim barajı var ama bağımsız adaylarda baraj yok. Ama baraj yüzde elli de olsa biz TKP olarak seçimlere girmeyi tercih ederdik. Bir test imkanı yakaladık” dedi.

‘ÖRGÜTLÜLÜĞÜ MECLİS’TE DE YARATIRIZ’

Önceki seçimlerde hep ‘gönlümüz sizinle ama baraj var” söylemiyle karşılaştıklarını dile getiren Güler “Yalan söylemiyoruz. Biz yüzde on oy alamayız. Ama bu da TKP’ye verilen oyların boşa gideceği anlamına gelmiyor. Şimdi bu yok. Şimdi baraj yok, doğru buluyorsan oy ver. Doğal olarak oyum boşa gider yanılsaması ortadan kalkıyor. Asıl olan halk örgütlülüğünü yaratmaksa, fabrikalarda, okullarda örgütlenmekse, bu örgütlülüğü mecliste de yaratırız. Parti, mecliste de örgütlenir.” İfadelerini kullandı.

‘PARTİ OLMAK TARAF OLMAKTIR’

CHP’nin içinde sosyalistim diyen insanların Mecliste olmasının neyi değiştirdiğini soran Güler “Böyle olunca CHP ve HDP sola ve halka diyor ki: içimizde sosyalistler var ne gerek var başka partiye? Biz öyle değiliz. Parti olmak taraf olmaktır. Düzen partileri içinde farklı görüşler, parti içi demokrasi diye yer alıyor. NATO’ya karşı olabilirsin, NATO’nun yanında da yer alabilirsin. Nerenin tarafıdır bunlar? Partinin tarafı olacak. Diyarbakır’daki de, Edirne’deki de aynı şeyi söyleyecek. TKP bu, TKP böyle bir parti” dedi.

“Mesele örgütlenme ise, kimin kimi örgütleyeceği belli olmaz” diyen Güler şöyle devam etti:

“Liseliler ailelerini örgütlüyor bugün. Liseliler sınıf arkadaşını örgütleyecek, ben buradayım diyecek.”