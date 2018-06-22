Ankara bağımsız adayı Aydın'dan ÇYDD ve NÜSED'e ziyaret

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun (BDDP) Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesini ziyaret etti.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Ankara bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, seçim çalışmaları kapsamında, dün Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED) ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.

24 Haziran’da düzenlenecek olan genel seçimlere 13 ilde 17 bağımsız adayla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun (BDDP) Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın çalışmalarını sürdürüyor.

Bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği’ne (NÜSED) bir ziyaret gerçekleştirdi.

NÜSED Başkanı Uğur Cilasun, Genel Sekreter Derman Boztok ve dernek yönetim kurulu üyeleri Cemal Öner ve Canan Kalaycıoğlu'nun hazır bulunduğu ziyarette konuşan Ali Rıza Aydın, BDDP tarafından sürdürülen seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bilimsel düşüncenin bir kenara atıldığı, sağlıklı ve güvenceli yaşam hakkının hiçe sayıldığı günümüz Türkiye’sinde düzen değişikliği talebini yükseltmek için seçimlere katıldıklarını anlatan Ali Rıza Aydın, sermaye çıkarlarına dayanan mevcut sistem içinde nükleer enerjiye yönelimin ve nükleer silahların mevcudiyetinin bütün insanlık ve çevre için büyük tehlike yarattığını vurguladı.

Türkiye’nin nükleer enerji alanında emperyalist ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini dile getiren NÜSED yetkilileri, nükleer silahların ortadan kaldırılması ve yasaklanmasına dönük uluslararası anlaşmaların NATO-ABD bağımlılığı içinde Türkiye hükümeti tarafından gereği gibi desteklenmediğini hatırlattı. Nükleer enerji yatırımlarının yarattığı çok yönlü tehlikelerin yanı sıra, nükleer silahlanmaya dönük ön birikim amacı taşıdığının dünya kamuoyu tarafından kabul edildiğini dile getiren NÜSED yetkilileri, bu durumun insanlığı yok olma tehdidiyle yüz yüze getirdiğini, bütün dünyada ilerici sağlıkçılar ve barışseverlerin emperyalist silahlanma ve savaşa karşı mücadele yürüttüğünü vurguladı.

ÇYDD ANKARA ŞUBESİ'NE ZİYARET

Aydın, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) Ankara Şubesi’ni de ziyaret etti. ÇYDD Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Yüksel ve Yönetim Kurulu Sayman Üye Hatice Acuner’in hazır bulunduğu ziyarette konuşan Ali Rıza Aydın, BDDP tarafından sürdürülen seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gerici hareketin çirkin saldırılarına hedef olan ÇYDD kurucu başkanı Türkan Saylan’ın saygıyla anıldığı görüşmede Ali Rıza Aydın, eşit ve sömürüsüz yarınların inşası için aydınlanma mücadelesinin önemine işaret etti.

Aydınlanmaya saldıran mevcut düzende çağdaş bireyi desteklemenin ötesinde, herkesin çağdaş biçimde yaşayabileceği bir düzenin inşası için mücadelenin öneminin vurgulandığı görüşmede ÇYDD ile Aydınlanma Hareketi arasındaki işbirliğinin artırılması niyeti dile getirildi.