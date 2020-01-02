2019’dan eğitim manzaraları

2019 yılı bir üniversitede akademisyen Ceren Damar’ın öldürülmesiyle başlıyor.

Yüzbinlerce öğretmen adayı atama beklerken, şubat ayında yalnız 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklanıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atanması sürecinde, KPSS puanı yüksek olan yüzlerce aday, mülakatla ortalaması düşürülerek eleniyor.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ile müftülük arasında imzalanan protokolle, anaokullarında Kuran Kurslarına benzer uygulamaya geçiliyor.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde eğitim bakanı Selçuk, “Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık” diyerek ve Binali Yıldırım’ın reklamını yaparak, eğitimi siyasete alet ediyor.

YÖK Başkanı, “Projenin toplumsal değerlerimiz ve kabullerimizle mütenasip olmadığı ve toplumca kabul görmediği hususunun göz önünde bulundurulması gereği ortaya çıkmıştır” diyerek ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ çalışmalarına son veriyor ve bu kavramı YÖK internet sitesinden çıkarıyor.

5 Mayıs 2019’da Necmettin Erbakan Üniversitesinde “Kur’an-ı Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi Uygulama ve Araştırma Merkezi” kuruluyor.

19 Mayıs 1919’un 100. yılında yapılan resmi törende, gençliği temsilen biri türbanlı ve diğeri Abdülhamit adında iki genç konuşturuluyor! Mehteran takımı, Osmanlı marşları çalıyor! Gençlik ve Spor Bakanı, “İ’lây-ı kelimetullah (İslamın yüceliğini ve Kuranı Kerimin üstünlüğünü savunma) yolunda, şehâdet ve gaza kavramlarını şiar edinen ecdadımızın yolunda yürümekten mutluyuz” diyor!

2018 yılında gerçekleştirdiği sınavlardan 113 milyon TL kazanan ÖSYM, KPSS’nin başvuru ücretlerine yüzde 25 zam yapıyor.

Haziranda bir ilçede, müftülük tarafından 4-6 yaş grubu öğrencileri için “Camiyi seviyorum namaza başlıyorum” etkinliği düzenleniyor. Takke ve türban giydirilmiş çocuklara, Kaymakamla birlikte namaz kıldırılıyor.

MEB'in okullara dağıttığı Almanca ders kitabında, özgün halinde başı açık bir kadının fotoğrafı, üzerinde oynanarak başı kapalı olarak gösteriliyor!

Bakanlığın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, “Şehr-i Ramazan Etkinlikleri” adıyla müftülüklerle işbirliği yapılarak öğrencilerin topluca camiye götürülmesini, velilere yönelik etkinlikler yapılmasını, iftar ve mukabele programları düzenlenmesini, öğrencilerin Ramazan günlüğü tutmalarının sağlanmasını istiyor.

Ensar Vakfı, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti gibi gerici kuruluşların oluşturduğu bir platformun, Ensar Vakfı Çaycuma Şube Binası’nda “Eğitime katkı sağlayacak konuları ele almak” amacıyla düzenlediği toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü de katılıyor.

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini İsmailağa Cemaati’ne ait kurslara yönlendirmek için talimat veriyor.

İstanbul Eyüpsultan’daki bir lisede oruç tutmayan bir öğrenci, öğretmenin “Oruç tutmayanlar Müslüman değildir” sözleriyle sınıftan atılıyor.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bütün ilkokullarda 4. sınıfı okutan öğretmenlerin, imam hatip ortaokullarının tanıtım toplantısına katılmaları isteniyor.

2019 LGS’de, eğitim düzeyi yüksek olan ailelerin çocuklarının diğer çocuklardan daha başarılı olduğu görülüyor.

2019’da YKS’ye başvuran 2 milyon 528 bin kişiden 628 bin öğrenci barajı geçemiyor, 904 bini üniversiteye girebiliyor. Bu sınava giren 107 bin imam hatip mezunundan ancak 16 bini lisans programlarına yerleşebiliyor.

İstanbul’da bir lisede, “Solcular sömürür” ve “Gözlerini kan bürümüştür” gibi ifadelerin yer aldığı kitabın okutulmasını, eğitim bakan Selçuk, “Okuma alışkanlığı kazandırılmak için okutuldu” diyerek savunuyor.

Temmuz ayında öğretmenlere yönelik bakanlık çalışmasında, laiklik mücadelesini ‘Ahlak buhranı’, Cumhuriyetin ilk yıllarını, ‘Baskı’ ve günümüzü ise ‘Rahatlık’ dönemi olarak adlandırılan metinler kullanılıyor.

Anayasa Mahkemesi, bin küsur akademisyenin imzaladığı Barış Bildirisinin teröre destek vermediğine ve ifade özgürlüğü olduğuna karar veriyor.

İlkokula başlama yaşı, 66’dan 69 aya çıkarılıyor.

34 Avrupa ülkesi içinde Türkiye, üniversite mezunlarının iş bulma oranı konusundan sondan ikinci sırada yer alıyor.

Okulların açıldığı günlerde, Eğitim-İş Sendikası’nın bir araştırması, en yoksul yüzde 20’lik dilimde bulunan ailelerin eğitime 579 milyon TL kaynak ayırabilirken, en zengin yüzde 20’lik kesimdeki ailelerin eğitim harcamalarının 18,4 milyar TLye çıktığını gösteriyor.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin 16. İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuşan eğitim bakanı Selçuk, “İmam hatip okullarımız bu manada vicdanın ve liyakatin bilim ve teknolojiyle birleşerek insanlığa hizmet etmenin yolunu açıyor” diyor. Kendisinin imam hatip hayranı olduğu ve diğer okulları okuldan saymadığı anlaşılıyor.

YÖK, ekim ayında tezsiz yüksek lisans mezunlarına araştırma görevlisi olma hakkı tanıyor. 77 hukuk fakültesinin 19’unda hukukçu olmayanların, 4’ünde de ilahiyatçıların dekanlık yaptığı anlaşılıyor. YÖK’ün 14 yükseköğretim programından özel yetenek sınavı koşulunu kaldırması tartışma yaratıyor.

Bakanlığın yaptığı bir araştırma, 4. sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısının, açıkça ifade edilmiş fikirleri bulmayı-tanımayı başaramadıklarını gösteriyor.

Danıştay, bakanlığın Ensar Vakfı ile 24 Temmuz 2017 tarihinde imzaladığı protokolü, Nisan 2018’de iptal ediyor. İptalin gerekçesi, “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” ve “…bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, Devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine” ilişkin Anayasanın amir hükümlerine dayandırılıyor. Danıştay’ın bu kararı, gelecekte de bu tür kuruluşlarla protokol yapılmaz anlamına geliyor. Ancak bakanlık bu karara aldırmıyor; benzeri kuruluşlarla protokol yapmaya devam ediyor.

Bakanlığın başlattığı ara tatil uygulaması kapsamında, Fethiye İlçe Milli Eğitim ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesini başlatıp “Tüm öğrencilerimizi 22 Kasım Cuma günü evine en yakın camiye bekliyoruz” şeklinde duyuru yapıyor.

Bakanlığın anaokullarında “dini eğitim sınıfları” açmaya başladığı ve okuma yazma bilmeyen çocuklara Diyanet personeli ile haftada en az 6 saat Arapça ve din eğitimi verileceği gündeme geliyor.

OECD’nin, “Bir Bakışta Eğitim-2019” raporuna göre, Türkiye okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranında 30 ülke arasında son sırada yer alıyor.

İki öğretmen mobbing nedeniyle yaşamına son veriyor.

Türkiye 2019 PISA sonuçlarına göre, hemen her alanda OECD ortalamasının çok altın da kalsa da, iktidar bu durumu başarı olarak sunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), lise çağındaki gençlerin yüzde 50’ye yakınının liseye gitmediğini ve bunların 1 milyon 375 bininin ne yaptığının bilinmediğini açıklıyor.

4+4+4 yasasından sonra, lise öğrenci sayısındaki artış yüzde 15,8 olurken açık lisedeki artış yüzde 32,4 oluyor ve 1 milyon 389 bine yükseliyor. Açıköğretim fakültesi öğrenci sayısı da 3.880.931’e çıkıyor.

Kütahya’da bir vakıf, 4-10 yaşlarındaki 150 çocuğu camiye götürüyor; cami imamı, çocuklara İslam dini ve camiler hakkında bilgi veriyor.

Kurucuları AKP’li olduğu için her türlü kaynağa kavuşmuş olan Şehir Üniversitesi, kurucuları AKP’den ayrılınca zor duruma düşürülüyor. Kartal Tapu Müdürlüğü üniversitenin arazisini hazineye ve YÖK de üniversiteyi Marmara Üniversitesine devrediyor.

2019 biterken olaylar hızlanıyor. Çocuk istismarıyla ünlenen Ensar Vakfı, öğrencilere, “Ahlak” dersi veriyor. Polisler lisede, “İslamiyet'e göre giyinmezseniz, İslamiyet'e göre yaşamazsanız, örgütlerin hedefi haline gelebilirsiniz” diyor. Okuma-yazma öğreten kitaplarda, “Özlem ezan okudu; Zeki namaz kılıyor” gibi ifadelere yer veriliyor. Bakanlık, müftülüklerin isteği üzerine Diyanet’in beş dergisinin reklamının ve abonelik işlemlerinin okullarda yapılması talimatını veriyor. Üniversitede araştırma görevlisinin cinsel saldırısına uğrayan öğrenci, bir türlü dava açılmaması yanında zincirleme tehditler sonucu okulu bırakmak zorunda kalıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde, IŞİD’den kopma ÖSO’un bayraklı standı açılıyor. TÜGVA Beykoz temsilciliği, ‘Mekke’nin Fethi Gecesi’ için okullarda davetiye ve “Yılbaşı kutlamayın” diyen bir kart dağıtıyor. İstanbul Üniversitesi öğrencilere, üç öğün verilen yemek sayısının ikiye indirildiğini, bunlardan yalnızca birinin 3,5 TL olacağını, diğeri için 18 TL ödeneceğini duyuruyor. Doğa okullarının fiziksel varlıkları ile binlerce çalışanı ve on binlerce öğrencisi, devletin bahşettiği 800 milyon lira kredi ile İTÜ vakfına satılıyor. Van’da, kadın öğretmene de doğum gününü kutlamak için ona sarılan erkek öğretmene de, disiplin cezası veriliyor. 2010 öncesinde üniversitede türbanı yasaklayan Danıştay, Aralık sonunda ortaöğretimde türbanı yasaklayamıyor!

2019’un en öğretici ve insanı bilinçlendirici olduğu kadar toplumu en çok üzen yazısı, Trump’ın mektubu oluyor. Bunu Resmi Gazete yayınlanan mali denetimlerde kullanılacak şeri kurallar ile Fetöcü olmayan Sözcü Gazetesi yazarlarına Fetöden hapis cezası veren mahkeme kararı izliyor.

En öğretici ve insanı bilinçlendirici söylemlerin başında ise, AKP Genel Başkanı’nın, “İslam bize göre değil, biz İslam’a göre hareket edeceğiz. Nefsimize ağır gelse de hayatımızın merkezine dönemin koşullarını değil, dinimizin hükümlerini yerleştireceğiz” ve “İsteseniz de istemeseniz de kanalı yapacağız” sözleri geliyor. Bunu, Cumhurbaşkanı’nın askeri danışmanının, “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” söylemi izliyor.

2020 yılının 2019’dan kalan bu mirası kaldırmasının zorluğu, 2020’nin olumlu değişim ve dönüşüm yılı olması olasılığını artırıyor.

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