Serserinin şarkısı

Bizim hayatımızda bir klişe haline geldi. Her ölüm erkendir. Kimi ölümler ise çok daha erken ve katlanılmaz geliyor insana. Bu hafta bir can dostumu, Murat Karagöz’ü yitirdim. 56 yaşında beklenmedik şekilde koptu gitti hayatımdan. Geriye 38 yılın anıları kaldı. Üniversiteden arkadaşımdı. Sınıfı birbirine katarken, rektörlüğe dilekçe yağdırırken, abuk sabuk konuşan hocaları bezdirirken yanımdaydı. Futbol arkadaşımdı. Ben savunmada oynardım o gol atardı. Yüzü dönük, arkası dönük, sağ ayak, sol ayak her koşulda atardı. King arkadaşımdı. Süleymaniye’de neredeyse her gün gittiğimiz kahvede gür sesiyle “Asını basmayan yasını basar!” diye bağırışı hep kulağımda kalacak. Dışişleri Bakanlığı’na girmemde önemli payı vardı. Bakanlığın en çalışkan memurlarından biri olarak hatırlanacak kuşkusuz. Yurtseverdi ve yurtseverliğin işini en iyi şekilde yapmayı gerektirdiğine inanırdı. Bu da dahil, anlaşamadığımız çok konu vardı. Hayata bakıştan, dünyaya bakışa kadar uyuşamadığımız, asla uyuşamayacağımız bir çok alan. Yaptıklarını yapmazdım, yaptıklarımı yapmazdı. Sivri dilimden, eleştiri oklarımdan alınmaz, gücenmezdi. Sesiyle ve yüzüyle hep gülerek yaşadı ve nadir tatillerinden birinde çıktı gitti bu dünyadan. İyi etmedi. Hiç iyi etmedi...