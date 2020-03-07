Terkoğlu'ndan mesaj var: Haber bahane, mesele politik görüşüm

Avukatı Özge Demir, Barış Terkoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'de ziyaret etti. Terkoğlu, Demir aracılığıyla soL okurlarına bir mesaj iletti.

Silivri'e ziyaret etiğimiz Barış Terkoğlu soL okurları için bir mesaj iletti. Terkoğlu'nun mesajı şöyle: Görüntüde bir haber nedeniyle tutuklanmış olabilirim. Ancak hem politik bakışım hem gazetecilik tecrübem bu davanın basit bir haber tartışması olmadığını gösteriyor. Bu tutuklama daha öncekilerde olduğu gibi bağıra bağıra geldi, haber sadece bahane yapıldı. Bizim susmamızı, yazmamamızı istiyorlar. Bunu hiçbir zaman başaramayacaklaını göstereceğiz. Her şerde bir hayır vardır derler ya bu tutuklamalarla Türkiye iktidarı içindeki çete oluşumarını çok daha iyi görme şansına sahip oldu. Benim tutuklanmamın, uğradığım haksızlığın yaşadığımız hukuksuzluğu ülkemizin istikbaline kastedilesi kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Asıl mesele bu çetevari oluşumlar Türkiye'de Cumhuriyetin başta hukuk olmak üzere biriktirdiği her şeye kast ediyor. Ben asıl bunun konuşulmasını istiyorum. Biliyorum, yanımızda çok kişi var. Onların yüreği benimle, benimki de onlarla.