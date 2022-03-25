Ukrayna'daki savaşın 30. günü

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı 30. gününde devam ediyor.

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Güncelleme: 23.08

Macron, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol’den tahliye için bir insani operasyon gerçekleştireceğini duyurdu.

Güncelleme: 22.42

ABD’nin 800 milyon dolarlık askeri yardımının ilk partisi Ukrayna'ya ulaştı.

Güncelleme: 21.45

Rusya ile doğalgaz sözleşmelerinin korunması gerektiğini söyleyen Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, şirketlere ise Kremlin'in yakıt tedarikini ruble olarak ödeme taleplerini kabul etmeme çağrısı yaptı.

Güncelleme: 20.54

Ukrayna'ya silah sevkiyatını reddettiklerini söyleyen Macaristan Dışişleri Bakanı, Rus petrol ve doğalgazından da vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Güncelleme: 20.40

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Güncelleme: 20.10

Ukrayna, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in 'etkisiz hale getirildiğini' iddia etti.

Güncelleme: 20.00

Letonya Cumhurbaşkanı, 'Rus enerjisine olan bağımlılığımızı abartmamalıyız. Petrolün yaklaşık yüzde 10'u Rusya'dan ithal ediliyor ve artık bu ürünü diğer pazarlardan satın alacağız' dedi.

Paris'teki Rus elçi Fransa Dışişleri'ne çağrıldı

Güncelleme: 19.40

Rusya'nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, elçiliğin sosyal ağlarda yaptığı açıklamalar nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Güncelleme: 19.00

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk’e yönelik topçu saldırısında iki kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Güncelleme: 18.50

Zaharova, Moskova'nın Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin gereken düzeyde sağlanması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Güncelleme: 18.32

Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Rus heyetinin başkanı olan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmelerde tarafların sadece ikincil meselelerde ilerleme kaydettiğini, fakat başlıca siyasi meselelerde yerinde saydıklarını belirtti.

Biden: Demokrasiyi savunmak için buradayız

Güncelleme: 18.20

Biden Ukrayna sınırına yaklaşık 80 km uzaklıktaki Rzeszow'da Duda ile bir araya gelerek ve 82. Hava İndirme Tümeni'ndeki ABD askerlerini ziyaret etti. Askerlere hitaben bir konuşma yapan Biden, "Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız" dedi.

Güncelleme: 18.00

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 günlük Polonya ziyareti bugün başlıyor. Biden'ı taşıyan Air Force One uçağı Polonya'nın doğusundaki Rzeszow kenti yakınlarında bulunan Jasionka hava üssüne indi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Rzeszow'a taşıyan uçak Varşova'ya geri dönerek acil iniş yapmıştı. Duda'nın başka bir uçakla Rzeszow'a gitmesi bekleniyor.

'Rusya, Ukrayna'da fosfor bombası kullanmadı'

Güncelleme: 17.24

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumuna dair açıklamalarda bulundu. Peskov, ABD’nin G20 gibi örgütlerin yanı sıra birçok alanda Rusya'yı izole etme isteğini sürdürdüğünü belirterek, “Şimdiye kadar çok az etkili olabildiler. Dünya hâlâ ABD ve Avrupa ülkelerinden daha fazlası” dedi. Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da fosfor bombaları kullandığı yönündeki açıklamaları yalanlayarak, “Rusya, Ukrayna'da fosfor bombası kullanmadı. Rusya hiçbir zaman uluslararası sözleşmeleri ihlal etmedi” şeklinde konuştu.

Güncelleme: 17.03

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki savaşta Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre, bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı'nca "Ukrayna'daki operasyonun birinci etabının tamamlandığı" belirtildi.

Güncelleme: 17.00

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceği Polonya'nın doğusundaki Rzeszow'a taşıyan uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Duda'nın Rzeszow'a gitmesi için yedek bir uçağın hazırlandığı belirtildi.

Çin ordusu: Tayvan Ukrayna değildir

Güncelleme: 16.15

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Vu Çien, Tayvan meselesinin ülkenin içişleri olduğunu belirterek herhangi bir provokasyona yanıt vermeye hazır olduklarını söyledi.

Güncelleme: 15.58

Savaş sonrası Rusya'yı terk eden Anatoli Çubays'ın Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilciliği görevinden alınmasına ilişkin kararname yayımlandı.

Güncelleme: 15.00

ABD'li paralı asker James Vasquez, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek için Mart ayı ortalarından itibaren bölgeye gelirken, 'Şimdiye kadar yedi Rus tankını etkisiz hale getirdik' paylaşımı yaptı.

Güncelleme: 14.45

Rusya Merkez Bankası Batı'nın uyguladığı yaptırımlara karşılık 'dost olmayan' ülkelere aktarılabilecek fonların hareketinde kısıtlama getirdi.

Güncelleme: 14.05

İngiltere Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ilişkin son istihbarat güncellemesinde, Ukrayna kuvvetlerinin Kiev'in doğu eteklerinde kasabaları ve savunma pozisyonlarını geri aldığını öne sürdü.

Güncellemede "Ukrayna Kuvvetleri, Rus Kuvvetlerini kuzeybatı ekseni boyunca Kiev'den Hostomel Havaalanına doğru geri itmeye devam edecek gibi görünüyor" denildi.

Bakanlık, Rus kuvvetlerinin Karadeniz liman kenti Odesa'ya doğru ilerleyişinin durduğunu söyledi.

Güncelleme: 13.16

Finlandiya devlet demiryolları işletmesi, Helsinki ile St. Petersburg arasındaki tren seferlerinin Pazartesi gününden itibaren durdurulacağını açıkladı.

'Batı Rusya'ya karşı topyekün bir savaş başlattı'

Güncelleme: 12.33

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Batı'nın Rusya'ya karşı hibrit ve topyekün bir savaş başlattığını söyledi.

Güncelleme: 12.32

ABD Başkanı Biden, Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını duyurdu.

Güncelleme: 12.00

ABD'li paralı askerler Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi.

İngiliz basınına yansıyan görüntülerin Kiev yakınlarındaki bir köyden olduğu belirtildi.

Görüntülerde paralı ABD askerlerin rahat tavırları dikkat çekerken, içlerinden birinin "Binaları yakıyoruz, daha fazlasını yaptık, roketlerimiz var, bugünü güzel bir gün yapmak için tüm eğlenceli şeylere sahibiz" dediği görülüyor.

Güncelleme: 11.40

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW) Rusya'nın "dost olmayan" ülkelerden petrol için ödemeleri Ruble olarak istemesine ilişkin Avrupa çapında acil müdahale planı çağrısında bulundu.

Güncelleme: 11.30

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kalinovka köyünde Ukrayna ordusuna ait büyük bir yakıt deposunun vurulduğunu açıkladı. Sputnik'in haberine göre, Ukrayna ordusunun kalan en büyük yakıt deposu denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli Kalibr füzeleri ile vuruldu. Depodan ülkenin orta kısımlarındaki askeri birimlerine sevkiyat yapılıyordu.

Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, Ka-52 ve Mi-28N helikopterlerinin, yedi tank, beş piyade savaş aracı ve üç zırhlı personel taşıyıcı dahil 24 askeri teçhizatı imha ettiği belirtildi.

Konaşenkov ayrıca, Ukrayna’ya ait 51 askeri altyapı unsurunun vurulduğunu da aktardı. Bunlar arasında iki komuta merkezi, üç çoklu fırlatma roketatar düzeneği, iki Buk-M1 uçaksavar füze sistemi ve bir S-300 bulunuyor.

Güncelleme: 10.25

Reuters'ın haberine göre çatışmaların devam ettiği Mariupol'da bugün özel araçlarla kentten çıkabilecekler için insani koridor açılacağı belirtiliyor.

Güncelleme: 10.00

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yabancı savaşçıların eğitim üssünün İskender füzesiyle vurulduğunu açıkladı.

NATO zirvesinden Ukrayna'ya daha fazla destek kararı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün toplanan NATO Liderler Zirvesi, G7 Zirvesi ve AB Liderler Zirvesi'nde "olası nükleer ve diğer saldırılara karşı" Ukrayna’ya daha fazla destek ve Rusya’ya yeni yaptırım kararları çıktı.

Öte yandan Avrupa Birliği içinde Rusya'dan petrol ve gaz alımına ilişkin tartışma sürüyor.

Günde 500'er adet ilave Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzesi talebi

Ukrayna'nın ABD'den askeri yardım talebi listesini genişlettiği, günde 500'er adet ilave Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzesi istediği ortaya çıktı. ABD ve NATO'dan bu listeye itirazlar olduğu belirtildi.

Biden Polonya'ya gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden bugün Polonya'yı ziyaret edecek. Biden'ın Polonya'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy ile görüşeceği iddiası gündeme geldi.

ABD yönetimi 100 bin Ukraynalı mülteciyi kabul etmeyi planladığını açıkladı.

Japonya ve Avustralya'dan yeni yaptırım kararı

Japonya ve Avustralya Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Buna göre Japonya 25 Rusya vatandaşı ve 81 kurumu yaptırım listesine aldı, ihracata yönelik kısıtlamalarını genişletti. Avustralya ise 22 Rus gazeteci ve medya çalışanına yaptırım uyguladı.