Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var

Dün Şanlıurfa'da bugünse Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.

Can kaybına ilişkin bilgi veren Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırganın da aralarında olduğu 3 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiğini bildirdi. İlerleyen saatlerde can kaybı 9'a yükseldi. Yaralılardan 6'sının yoğun bakımda olduğunu belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 3'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Kentte eğitime 2 gün ara verildi. Bugün Ankara’da Eğitim-İş, Eğitim-Sen, TÖB-SEN ve bir dizi eğitim sendikasına üye öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı’na Şanlıurfa'da dünkü saldırıyı protesto etmek için bir araya gelmişti. Ankara'da bakanlık önünde eylem yaparken saldırı gerçekleşmesinin ardından öğretmenler, iki günlük iş bırakma eylemlerini üç güne çıkardı.

DHA'nın aktardığına göre saldırıda hayatını kaybeden ve otopsi işlemleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgunda otopsileri devam eden 9 kişinin kimlikleri belirlendi. Saldırıda hayatını kaybeden 1 eğitimci ile 8 öğrencinin isimleri şöyle:

“Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.”

Valinin açıklamasına göre saldırgan da hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer İ.A.M. isimli öğrencinin, yanında getirdiği 5 adet tabanca ile saldırıyı gerçekleştirdiğini, akabinde kendini de tabanca vurduğunu şöyle duyurdu:

"O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş"

soL'un ulaştığı, olay yerindeki sendika yetkilileri saldırganın ölmediğini ve bir süre okul içinde tutulmasının ardından 16:30 sularında polis eşliğinde okuldan çıkarıldığını iddia etti. Sendika yetkililerinin soL’a yaptığı bu açıklamaya karşın yetkililer ve valilik saldırganın öldüğünü belirtirken, bazı haber ajansları da saldırganın cesedinin zırhlı araçla olay yerinden çıkarıldığını duyurdu.

Olaya ilişkin; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 4 Cumhuriyet Savcısı, 4 mülkiye başmüfettişi ve 4 polis başmüfettişi görevlendirildi.

Saldırganın aynı okulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi olduğu ve babasının emniyet mensubu olduğu belirtildi. Saldırganın olayda babasına ait 5 silahı kullandığı tahmin ediliyor. Öte yandan saldırganın emniyet mensubu babası Uğur Mersinli ve öğretmen annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

'Saldırgan 8. sınıf öğrencisi, babasını silahlarını kullandı'

Okulda 8. sınıf öğrencisi olan saldırganın 5. sınıflardan ikisine girip ateş ettiği belirtildi. Vali'nin açıklamasına göre saldırgan okula 5 silah ve 7 şarjörle gitti.

Vali Ünlüer, saldırganın polis olan babasının silahlarını kullandığının düşünüldüğünü açıkladı.

Saldırı dün Şanlıurfa'da bir okula düzenlenen silahlı saldırının hemen ardından gerçekleşti. Bugün ve yarın birçok eğitim sendikası saldırılara karşı iş bırakma eylemi kararı almıştı.

Maraş’tan bir öğretmen neler yaşandığını anlattı

Maraş’ta öğretmenlik yapan Eğitim-İş üyesi bir öğretmen, olayın hemen ardından gittiği okulda yaşananlara dair soL’a konuştu:

Sendikamızla eylemi yaptık. Tam toplandık, araca bineceğiz, üyemiz, bir öğretmenimiz aradı. “Koşun yetişin. Çocuklarımız öldürülüyor. Kurtaramıyorum” dedi. Biz gittik. İnanılmaz sayıda ambulans geldi. Saldırganın iki sınıfı taradığını, durup dinlenip saldırdığını, rahat bir şekilde şarjör çıkarıp takıp taramaya devam ettiğini biliyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız çok üzgünler, çocukları kurtaramadım diye dizini dövüyorlar. Burası kıyamet alanı yani. Bugün bizim eylemimiz şuydu. Biz okula güvenlik istiyoruz. Bir çocuk nasıl elini kolunu sallayıp öyle bir silahla birden fazla silahla o okula gidebiliyor? Biz tam da bugün bunun eylemini yaptık biliyor musunuz? Bağıra çağıra…

Akın Gürlek'ten açıklama: Yayın yasağı getirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Maraş'taki okulda gerçekleşen silahlı saldırıya dair yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Gürlek, 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirtti. "Soruşturmanın selameti" için yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.

4 Bakan Maraş'a gitti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ta öğretmen ve öğrencilerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası yetkililer ilk iş olarak yine yayın yasağı kararı aldı. Alınan yayın yasağı kararı sonrası televizyon kanallarının birçoğu Maraş haberlerini kesti.

RTÜK uyardı, MEB 4 müfettiş görevlendirdi, CHP heyet gönderdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), silahlı saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu. Olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine hassasiyetle uyulması istendi, "mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı da, silahlı saldırıya ilişkin "olayı tüm yönleriyle incelemek üzere" 4 bakanlık başmüfettişinin görevlendirildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de saldırıyla ilgili bir heyet görevlendirdi. Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'dan oluşan heyet bölgeye hareket etti.

Okuyan: İktidarın güvenlikten anladığı yurttaşı bastırmak

Yaşananlara bir tepki de Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan geldi. İktidarın güvenlik ve eğitim politikalarını sert bir dille eleştiren Okuyan, medyadaki şiddet içeriklerine de dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“İktidarın güvenlikten anladığı hakkını arayan emekçiyi, gerçeği yazan gazeteciyi, eleştiren siyasetçiyi, tepkisini dile getiren yurttaşı bastırmak; eğitimden anladığı laikliğin üzerinde tepinmek olunca ve bütün kanallarda kan damlayan diziler yayınlanınca sonuç bu olur.”

Saldırının ardından Türkiye Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifaya çağrılmıştı.

İktidarın güvenlikten anladığı hakkını arayan emekçiyi, gerçeği yazan gazeteciyi, eleştiren siyasetçiyi, tepkisini dile getiren yurttaşı bastırmak; eğitimden anladığı laikliğin üzerinde tepinmek olunca ve bütün kanallarda kan damlayan diziler yayınlanınca sonuç bu olur. — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) April 15, 2026

TKP'den MEB önünde nöbet başlatan öğretmenlerin eylemine destek

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü, Maraş ve Urfa'da meydana gelen ve öğretmenler ile öğrencilerin hayatını kaybettiği okul saldırılarının ardından eğitim sendikaları tarafından yapılan iş bırakma ve eylem çağrılarına destek verdiğini açıkladı. Eğitimcilerle dayanışma vurgusu yapılan açıklamada, bu akşam saat 20.30’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde öğretmenler tarafından tutulacak olan "yaşam nöbetine" katılım sağlanacağı duyuruldu.

MEB önünde nöbet başlatan öğretmenlerin eylemine katılan TKP Ankara İl Örgütü "Millî Eğitim Bakanlığına yürüyoruz. Geleceğimiz, çocuklarımız sahipsiz değil! Çocuk katili tarikat düzeninin temsilcilerinden hesap soracağız! Yusuf Tekin istifa!" açıklaması yaptı.

TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver MEB önünde yaptığı açıklamada, “Bu çete düzeninin, bu tarikat düzeninin suçluları, AKP iktidarı, Millî Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı, ensenizdeyiz, buradayız! Bu karanlığa teslim olmayacağız! Katillerden hep birlikte hesap soracağız. Bu ülkeye, bu ülkenin geleceğine, çocuklarına sahip çıkan eğitim emekçilerinin yanındayız. Hep birlikte mücadele edeceğiz!” dedi.

TKP'den MEB önünde nöbet başlatan öğretmenlerin eylemine destek



💬TKP Ankara İl Örgütü'nden açıklama: Millî Eğitim Bakanlığına yürüyoruz. Geleceğimiz, çocuklarımız sahipsiz değil! Çocuk katili tarikat düzeninin temsilcilerinden hesap soracağız! Yusuf Tekin istifa!… pic.twitter.com/XgXyK8IWp5 — soL Haber (@solhaberportali) April 15, 2026

Öte yandan akşamüstü saatlerinde TKP'den yapılan açıklamada, iş bırakma kararı alan öğretmenlerin sonuna kadar yanında olduklarını vurguladı. Açıklamada, velilerden çocuklarını okula göndermeyerek öğretmenlerin bu eylemine ve haklı taleplerine omuz vermeleri istenmişti.

Açıklama şöyleydi:

“İş bırakma kararı alan öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor; bu kararın en geniş katılımla uygulanabilmesi için tüm öğretmenleri iş bırakmaya, velileri ise çocuklarını okula göndermeyerek destek vermeye çağırıyoruz.”

Kadem Özbay soL'a konuştu: Geceyi burada geçireceğiz, sabahlayacağız, tüm halkımıza da çağırıyoruz

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önündeki eylemi akşam saatlerinde de öğretmenler sürdürüyor. soL'a burada konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sürecin bir numaralı sorumlusu olarak gördükleri Bakan Yusuf Tekin'i istifaya davet etti, yarın Ankara'da tüm halkın davetli olduğu büyük bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Özbay şunları söyledi:

"En güvenli yerler olması gereken okullarda artık maalesef ki öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin can kaybına şahitlik ediyoruz. Artık okullar da güvenli değil. Dolayısıyla toplumda artık ciddi bir güvenlik anlamında sorun olduğunu görüyoruz. Biz de bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndayız. Eğitim-İş Sendikası olarak üç günlük iş bırakma kararı aldık. Genel Merkez olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünden bu işin birinci sorumlusunun Yusuf Tekin olduğunu ifade ederek Yusuf Tekin'in istifasını istediğimizi ifade ettik ve ivedilikle yerine getirilmesi gereken taleplerimizi sıraladık. Bu gece de burada kalacağız. Geceyi burada geçireceğiz, sabahlayacağız. Yarın tüm Türkiye'den eğitim emekçileri ve bizlerle dayanışma gösteren, eğitime ve geleceğine sahip çıkma sorumluluğuyla halkımız Ankara'da olacak ve Ankara'da büyük bir yürüyüş, büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Okullarımızdaki bu can güvenliğimizi artık ortadan kaldıran sorunlarla ilgili ivedilikle çözülmesi gereken taleplerimizi ısrarla dile getireceğiz. Buradan tüm sendikalara ortak mücadele, ortak söylem çağrısı yapıyoruz ve tüm halkımıza da öğretmenine, öğrencisine, okuluna, eğitimine sahip çıkmaya çağırıyoruz."