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TKP'den okul saldırısı açıklaması: Yusuf Tekin bir dakika dahi o koltukta oturmamalı, derhal istifa etmelidir!

Dün Şanlıurfa'da gerçekleşen okul saldırısını bugün Kahramanmaraş saldırısı takip ederken, TKP'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı geldi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 15.04.2026 , 15:29 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 , 15:32

Dün Urfa'da 16 kişinin yaralandığı okul saldırısını bugün Maraş'taki saldırı takip etti.

Bir öğretmen ve üç öğrencinin yaşamını yitirdiği, 20 öğrencinin yaralandığı saldırının ardından Türkiye Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifaya çağrıldı.

TKP tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Daha dün Şanlıurfa’da bir lisede düzenlenen ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya karşı öğretmenler bugün sokakta ses yükseltirken, bir saldırı haberi de Kahramanmaraş’tan geldi.

Şu ana kadar bir öğretmen ve üç öğrencinin hayatını kaybettiği, 20 öğrencinin ise yaralandığı duyurulan bu katliamın sorumluları bellidir.

Eğitimi tarikat ve cemaatlere terk eden; okulların çetelerin oyun alanı haline dönüşmesine göz yuman AKP iktidarı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaşananların asıl sorumlusudur.

Şanlıurfa’daki saldırı sonrası sessizliğini koruyup, ancak ölümler gerçekleştikten sonra Maraş’a doğru yola çıkma zahmetinde bulunan Bakan Yusuf Tekin bir dakika dahi o koltukta oturmamalı, derhal istifa etmelidir!"

DOSYA

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Okul saldırıları

Türkiye, üst üste iki gün iki ilde, Urfa ve Maraş'ta okul saldırılarına tanık oldu. Konu çok hassas ve hayati. Öğretmenler başta olmak üzere halk tepkili. Hükümet, gerçek bir değerlendirmeden ziyade tepkileri bastırma arayışı içinde. Yusuf Tekin'se hâlâ bakanlık koltuğunda oturuyor.

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