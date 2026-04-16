Öğretmenler Ankara'dan haykırdı: ‘Tarikat Bakanı Yusuf Tekin istifa’

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından öğretmenler bugün Ankara’da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifası ve "okullarda can güvenliğinin sağlanması" talebiyle eylemde.

Öğretmenler geceyi Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattıkları "Yaşam Nöbeti"nde geçirdiler.

Sabah saatlerinde Kurtuluş Parkı’nda bir araya gelen Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Öğretmen Sendikası dahil birçok sendika üyesi eğitim emekçileri geçti ancak önleri polis barikatıyla kesildi. Öğretmenlere TKP'nin de aralarında bulunduğu siyasi partiler ve yurttaşlar da destek veriyor.

Ülkenin dört bir yanından Ankara'ya gelen ve Kurtuluş Parkı'nda sabah saatlerinden itibaren sayısı artan öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in istifasını talep ediyor, “Tarikat bakanı Yusuf Tekin istifa” sloganları atıyor.

Kurtuluş Parkı’nda buluşan öğretmenler ve yurttaşlar “Okullar 'Tekin' değil”, “Atatürk düşmanı Yusuf Tekin istifa”, “Güvenli okul istiyoruz” yazılı dövizler taşıyor.

Öğretmenlere polis barikatı

Kortej oluşturan öğretmenler Kolej Meydanı'ndan yürüyüşe geçmeye hazırlanırken polis öğretmenlerin önünü barikatla kesti.

Polis Ziya Gökalp Caddesi'ni otobüslerle kapatırken öğretmenler yolun açılmasını talep ediyor. Polis "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa" sloganlarıyla yürüyüşe geçen eğitim emekçilerini kaldırıma yönlendirmek istedi.

Öğretmenlerden barikata tepki: 'Çocuklar ölürken neredeydiniz?'

Eğitim emekçileri "Öğretmene değil tarikata barikat", "Çocuklar ölürken neredeydiniz?" diyerek tepki gösterdi, yolun açılmasını istedi.



Oturma eylemi başladı

Eğitim emekçilerinin önü polis barikatıyla kesilirken emekçiler oturma eylemine başladı.

Öğretmenler barikatın açılması için başlattıkları oturma eylemine devam ediyor. "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atılıyor.

Öğretmenler oturma eyleminin ardından yürüyüşe geçti. Kitle "barikatı aç" sloganıyla Kolej Meydanı'na ulaştı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Güvenpark'a gitmek istediklerinin altını çizerek "Geri dönmeyiz" dedi. Kolej Kavşağı'nı trafiğe kapatan öğretmenler burada yeniden oturma eylemine başladı.

Kolej Kavşağında eylemlerini sürdüren öğretmenlere TED Üniversitesi öğrencileri de dersliklerinin penceresinden destek verdi.

Öğretmenler, kolluk kuvvetlerine "Senin çocuğun da okula ölmesin diye biz buradayız" diyerek tepki gösteriyor.

Özbay: Biz kararlıyız, bu yürüyüş yapılacak

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay şunları kaydetti:

En güvenli olması gereken yerler olan okullarda artık öğretmenler, öğrenciler canını kaybediyor ve biz de Eğitim İş Sendikası, Hürriyetçi Eğitim Sendikası birlikte bu yürüyüşü yapıp taleplerimizi ifade etmek, gerçek sorumluları işaret etmek, bir daha yaşanmaması için ivedilikle yapılması gerekenleri anlatmak için bu yürüyüşe başladık. Yürüyüşle ilgili görüşmelerimizde dedik ki emniyet kuvvetlerine, 'Burada 10 bin insan var. Bunlar öğretmen, eğitimci, can güvenliği olmadan çalışıyorlar. Çocukları için kaygılılar, kendileri için kaygılar. Biz size şunu söylüyoruz. Bir şeridi açık tutacağız ve yürüyüşümüzü gerçekleştirip birlikte açıklamamızı yapacağız.' Ancak sonradan gördüğünüz gibi emniyet mensupları önümüze araçlarla barikatlar kurdular. Bu yürüyüşün yapılamayacağını söylediler. Biz kararlıyız. Bu yürüyüş yapılacak. Okulda şiddete uğrayan öğretmene şimdi utanmadan birileri talimat verip şiddet uygulanacaksa dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Bu yol yürünecek. Bu açıklama yapılacak."

Öğretmenlerin oturma eylemi devam ediyor.



'Tarikat dışarı, Yusuf Tekin istifa'

Yürüyüşe geçmek için barikatın açılmasını bekleyen öğretmenlerin eylemi sabah saatlerinden itibaren sürüyor.

"Tarikat dışarı, Yusuf Tekin istifa" sloganları atılıyor.

TKP Ankara İl Başkanı: Eğitim emekçilerinin yanındayız

Ankara'da önleri polis barikatıyla kesilen öğretmenler oturma eylemini sürdürüyor.

TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver eylem alanından yaptığı açıklamada eğitim emekçilerinin yanında olduklarını söyledi.

Ülkenin dört bir yanından eğitim emekçilerinin Urfa ve Maraş’taki saldırılarda yaşamını yitiren, yaralanan çocuklar ve öğretmenler için bugün Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek istediğini kaydeden Ünver şöyle konuştu:

Okullarımıza çeteleri, uyuşturucuyu, mafyayı her türlü çürümeyi sokan siyasi iktidar bugün çocuklarımızı korumak için güvenlik önlemlerini, X-Ray cihazlarını konuşuyor. Bir yandan da çocuklarına sahip çıkmak için, ülkenin geleceğine sahip çıkmak için toplanan, MEB’e yürümek, hesap sormak isteyen eğitim emekçilerine barikat kuruyorlar. TKP dün MEB önünde ‘yaşam nöbeti’ne duran eğitim emekçilerinin yanındaydı. Bugün Ankara’da toplanan, hep birlikte MEB önüne hesap sormak için yürümek isteyen eğitim emekçilerinin yanındayız.”

Öğretmenlere ikinci kez polis barikatı

Kolej Kavşağı'nda oturma eylemini sürdüren öğretmenler, Ziya Gökalp Caddesi'nde yeniden yürüyüşe başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyeceklerini belirten öğretmenler bir kez daha engellendi.

Ziya Gökalp Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi kesişimine barikat kuran polis ekipleri, yürüyüşü ikinci kez engellemiş oldu.

Kitlenin polis barikatı önündeki bekleyişi sürüyor.

Polis barikatı kaldırıldı, basın açıklaması yapılacak

Otobüslerle kurulan polis barikatının önünde konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, açıklamayı yapmak istedikleri noktaya ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Açıklamayı yapmak istediğimiz yere geldik. Biz sözümüzde durduk. Şimdi eğer polis bu utanç duvarını gözümüzün önünden kaldırırsa, açıklamayı burada yapacağız. Bu utanç duvarını arkadaşlarımız bir daha görmek istemiyor. Ama biz de size burada, bu onurlu mücadeleyi, onurlu duruşu sergileyenler olarak şu sözü veriyoruz: Açıklamayı burada yapacağız ve buradan birlikte dağılacağız. Eğer otobüs gitmezse biz buradayız. Otobüs giderse açıklamamızı yapıyoruz.”

Özbay’ın açıklamasının ardından barikatı oluşturan polis otobüsleri yoldan kaldırıldı. Öğretmenlerin basın açıklamasına başlaması bekleniyor.



Barikat kalktı, açıklama yapıldı: ‘Bu kötülüklerin hesabını soracağız’

Barikatın kaldırılmasının ardından konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Odalarında yardımcı personellerle, sokağa çıktığında korumalarla gezenler; bugün okulları güvenli hale getiremedikleri için bu ölümlerin baş sorumlusudur” dedi.

“Susmayacağız, yılmayacağız, unutturmayacağız. Ant olsun ki bu kötülüklerin hesabını soracağız” diyerek sözlerine devam eden Özbay, şöyle konuştu:

“Siz ne kadar gerçeğin üzerini örtmeye çalışsanız da biz bu süreçten sonra da takip edip; yapacağım deyip yapmadığınız, eksik yaptığınız her şeyi halka anlatacağız. Çünkü bizim için öğretmenlerin halkı uyandırma, halka gerçeği söyleme görevi vardır. Bu görevi her koşulda yerine getireceğiz.”

10 saati aşkın süredir açıklama yapmak için sokakta olduklarını belirten Özbay, okulda da sokakta da şiddetin devam ettiğini belirterek, “Biz bu şiddetin yaşamın içerisinden bir kez daha olmaması için mücadele edeceğiz” dedi.

Özbay sözlerini şöyle noktaladı:

“Ant olsun ki bu karanlık düzen dağılana kadar, bu kötülükler bu ülkenin başından gidene kadar; her bir çocuğumuza kimliğine bakmaksızın eşit haklar tanıyan, özgürlükler tanıyan, umut vadeden bir ülke için barikat da kursalar, tehdit de etseler asla boyun eğmeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki herkes günün sonunda tarihle yargılanır. Yarın da bu mücadeleyi birlikte devam ettireceğiz. Son söz olarak; ilelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet!"

Özbay'ın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

TKP Ankara İl Başkanı Ünver: Her gün örgütleneceğiz ve karşılarına dikileceğiz

Eylemin noktalanmasıyla TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver de bir açıklama yaptı.

“Dün ve bugün; çocuklarına, ülkesine, geleceğine sahip çıkmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenlerin yanındaydık” diyen Ünver, “Buradan ilan ediyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın öldüğü, öğretmenlerimizin öldüğü, kadınların öldüğü, işçilerin öldüğü bu çete düzenini, mafya düzenini kuranlardan hesap soracağız. Her gün örgütleneceğiz, her gün daha çok büyüyeceğiz ve karşılarına dikileceğiz. Bu ahlaksızlığı kuranların hepsini bu ülkeden kovana; çocuklarımızın ölmeyeceği, insanca yaşayacağımız ülkeyi kurana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz."

Yüksel Caddesi'nden MEB'e yürüyüşe geçen emekçilere de barikat

Öte yandan Eğitim-Sen’e üye öğretmenler de geceyi MEB önünde “Yaşam Nöbeti”nde geçirdiler.

KESK Ankara Şubeler Platformu'nun çağrısıyla Yüksel Caddesi'nde bir araya gelerek MEB önüne yürüyen kamu emekçilerinin önü polis barikatıyla kesildi.

Daha sonra barikatı aşan emekçiler MEB önüne yürüdü, burada Eğitim-Sen ile yapılan ortak basın açıklamasında Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yapıldı.

Basın açıklamasında konuşan Eğitim-Sen Başkanı Kemal Irmak "Bugün okullarda bir güvenlik sorunu var. Okulların güvenlikli hâle getirilmesini istiyoruz, ortak talep budur. Ama bunu okulun kapısına bir tane polis dikerek değil; yarattığınız şiddet ortamına sebep olan bu nedenleri ortadan kaldırmadığınız sürece, işe pedagojik yaklaşmadığınız sürece, her okula yeteri kadar rehber öğretmen, psikolojik danışman görevlendirmediğiniz sürece, okulları ve öğrencileri zapturapt altına alan değil özgürlükçü bir ortamda bilimsel bir eğitim vermediğiniz sürece bu kötülükler devam edecek" dedi.

Irmak "Ama işin kötüsü, bu kötülükleri yapan siz, sonucunu ve acılarını yaşayan bu ülkenin gerçek sahibi halk. İşte biz o halkız ve biz de size bunu tanımayacağız" dedi ve gerçek sorumluların yargılanması ve hesap vermeleri çağrısında bulundu.



İş bırakma kararı 3 güne uzatılmıştı

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen başta olmak üzere sendikalar önceki gün Şanlıurfa’da bir lisede 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından iş bırakma kararı almıştı.

Dün MEB önüne öğretmenlerin yürüyüşüne önce polis barikat kurarak engel olmuş, ardından barikat kısmen açılmış ve öğretmenler bakanlık yakınında basın açıklaması yapmıştı.

Eylem sırasında ise Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda 1’i öğretmen 8’i öğrenci 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı saldırı haberini alan eğitim sendikaları iş bırakma eylemini 3 güne uzatmıştı.

Öğretmenler okullarda güvenliklerini sağlayamayan, okulları tarikatların cirit attığı alanlara çeviren Bakan Yusuf Tekin’i istifaya çağırıyorlar.

TKP Ankara İl Örgütü dün akşam MEB önünde nöbet başlatan öğretmenlerin eylemine destek verdi. Eylemde konuşan TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver “Bu çete düzeninin, bu tarikat düzeninin suçluları, AKP iktidarı, Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı, ensenizdeyiz, buradayız! Bu karanlığa teslim olmayacağız! Katillerden hep birlikte hesap soracağız. Bu ülkeye, bu ülkenin geleceğine, çocuklarına sahip çıkan eğitim emekçilerinin yanındayız. Hep birlikte mücadele edeceğiz!” dedi.