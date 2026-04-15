Dün Urfa bugün Maraş! Saldırılara karşı MEB’e yürüyen öğretmenlere polis barikatı

Eğitim emekçileri dün Şanlıurfa Siverek’te bir lisede düzenlenen, 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı protesto etmek için bugün sokağa çıktıklarında bu kez Kahramanmaraş’taki bir ortaokuldan 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı silahlı saldırının haberi geldi.

Bugün Ankara’da Eğitim-İş, Eğitim-Sen, TÖB-SEN ve bir dizi eğitim sendikasına üye öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı’na Şanlıurfa'da dünkü saldırıyı protesto etmek için bir araya geldi.

Öğretmenlerin bakanlık önünde açıklama yapmasına engel olan polis eğitim emekçilerinin önüne barikat kurdu.

Sendikalar barikatın önünde açıklama yaptılar.

Burada konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay “Eğer bir toplumda okulda şiddet varsa, okul adeta bir cinayet mahalline dönüştüyse o toplumda hiçbir yerde güven yoktur” dedi.

Özbay “Öğretmen arkadaşlarımız sınavlarda görev alırken cebindeki anahtarı alırsın, bugün okullara pompalı tüfekle giriliyor. Bugün okullarda öğretmen öldürüyorlar” diye konuştu.

'Okul kapılarında MEB kadrolu güvenlik görevlisi istiyoruz'

Şiddetin temel sebebinin toplumda yoksulluk ve adalete güvensizlik olduğunu dile getiren Özbay ancak ivedilikle yapılması gerekenler olduğuna işaret etti.

Özbay şöyle konuştu:

Patronların vergisini sileceğinize, bakanın arkasında onlarca koruma tutacağınıza formül basit biz okul kapılarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadrolu güvenlik görevlisini istiyoruz. Biz okullarda sağlık memuru istiyoruz. Sanat, spor derslerinin artırılmasını ve çocuklarımızın bu faaliyetlere katılmasını istiyoruz. Rehber öğretmen atamaları artırılmalı. Tedbir almadıkları gibi geliyorum diyeni bile durdurmadılar. Bu cinayetlerin faili sorumluluklarını yerine getirmeyen Milli Eğitim Bakanı ile Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

İki gün iş bırakma kararı alan eğitim emekçileri bugün birçok ilde il milli eğitim müdürlükleri önünde basın açıklamaları yaparken yarın ise Ankara’da Kurtuluş Parkı’nda büyük bir buluşmaya hazırlanıyor.

Özbay okul kapılarına MEB kadrolu güvenlik görevlisi sözü verilene dek Ankara’dan gitmeyeceklerini dile getirdi.

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş de okullarda yaşanan şiddet olaylarının sorumlusunun Bakan Yusuf Tekin olduğunu belirterek istifa çağrısında bulundu.

Açıklama sırasında Maraş’taki okul saldırısının öğrenilmesinin ardından eğitim emekçileri Ankara'da “Yaşam Nöbeti” başlattılar.

Sendikalar iş bırakma kararını 3 güne uzattı

Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada, "Dün Siverek’te bugün de Maraş’ta okullarda yaşanan şiddet olaylarından dolayı 15 Nisan iş bırakma kararımızın ardından, 16-17 Nisan olmak üzere iki gün daha iş bırakma kararı aldık. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaşam nöbetine başladık. Tüm üyelerimizi en kısa zamanda MEB önündeki nöbete katılmaya çağırıyoruz" denildi.

Eğitim-İş açıklamasında da "İki günlük iş bırakma eylemimizi Kahramanmaraş’taki saldırının ardından, üç güne (15, 16, 17 Nisan) çıkarıyoruz. Bu artık bir meslek onuru nöbetidir. Bu, yaşam hakkımıza sahip çıkma mücadelesidir" ifadeleri kullanıldı.

Eğitim Bir-Sen'den 'okullar tatil edilsin' çağrısı

Öte yandan AKP'ye yakın Eğitim Bir-Sen'in genel başkanı Ali Yalçın ise öğretmenler iş bırakma kararı alırken okulların tatil edilmesi çağrısı yaptı.

Yalçın "Eğitim çalışanlarının bu dağılan psikoloji ile eğitim hizmetini sürdürmesi, ailelerin çocuklarını okullara göndermesi mümkün değildir" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın acil bir şekilde okulları cuma günü de dahil olmak üzere tatil etmesi çağrısında bulundu.

MHP'ye yakın Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan da "Bu büyük acı, aklımızı başımıza getirsin artık; MEB bu hafta ülke genelinde okullarımızı kapatarak YAS ilan etmelidir" çağrısında bulundu.