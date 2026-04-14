Urfa'da okula silahlı saldırı: Eski öğrenci, 16 kişiyi yaraladıktan sonra hayatına son verdi

DOSYA

Okul saldırıları

Türkiye, üst üste iki gün iki ilde, Urfa ve Maraş'ta okul saldırılarına tanık oldu. Konu çok hassas ve hayati. Öğretmenler başta olmak üzere halk tepkili. Hükümet, gerçek bir değerlendirmeden ziyade tepkileri bastırma arayışı içinde. Yusuf Tekin'se hâlâ bakanlık koltuğunda oturuyor.