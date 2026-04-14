  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Urfa'da okula silahlı saldırı: Eski öğrenci, 16 kişiyi yaraladıktan sonra hayatına son verdi

Urfa’nın Siverek ilçesinde bir liseye ders saatinde silahlı saldırı düzenlendi. Öğrencilerin de aralarında bulunduğu 16 kişi yaralandı.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 14.04.2026 , 10:37 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 , 15:43

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir silahlı saldırı düzenlendi.

Av tüfeğiyle liseye giren bir kişinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. 

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulun eski öğrencisi ve 2007 doğumlu bir şahıs olduğunu, okul içinde sıkıştırılmasının ardından hayatına son verdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaralananların 10'unun öğrenci, 4'ünün öğretmen, 1'inin polis ve 1'inin kantin işletmecisi olduğu belirtildi.

Yaralılardan 12'sinin tedavisi hastanelerde sürüyor.

Tehdit mesajı göndermiş

Saldırganın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabı üzerinden okuldakileri tehdit ettiği fark edildi.

Sosyal medyadaki paylaşımda "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak kunduzlar" yazıyordu.

 

DOSYA

a

Okul saldırıları

Türkiye, üst üste iki gün iki ilde, Urfa ve Maraş'ta okul saldırılarına tanık oldu. Konu çok hassas ve hayati. Öğretmenler başta olmak üzere halk tepkili. Hükümet, gerçek bir değerlendirmeden ziyade tepkileri bastırma arayışı içinde. Yusuf Tekin'se hâlâ bakanlık koltuğunda oturuyor.

'Kuşatılmış okul': Kahramanmaraş trajedisi ve sistemin kırılma hattıMaraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar varDün Urfa bugün Maraş! Saldırılara karşı MEB’e yürüyen öğretmenlere polis barikatıÖğretmenler Ankara'dan haykırdı: ‘Tarikat Bakanı Yusuf Tekin istifa’Otopsi raporu ve ifadeler yeni soruları gündeme getirdi: Maraş’taki saldırgan nasıl öldü?Maraş’tan bir öğretmen neler yaşandığını anlattı: Burası kıyamet alanı…Vasat bir akademik kariyer, Mümtazer Türköne ve tarikatlar damgası: Kimdir bu Yusuf Tekin?TKP'den okul saldırısı açıklaması: Yusuf Tekin bir dakika dahi o koltukta oturmamalı, derhal istifa etmelidir!

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.