Urfa'da okula silahlı saldırı: Eski öğrenci, 16 kişiyi yaraladıktan sonra hayatına son verdi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 14.04.2026 , 10:37 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 , 15:43
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir silahlı saldırı düzenlendi.
Av tüfeğiyle liseye giren bir kişinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulun eski öğrencisi ve 2007 doğumlu bir şahıs olduğunu, okul içinde sıkıştırılmasının ardından hayatına son verdiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaralananların 10'unun öğrenci, 4'ünün öğretmen, 1'inin polis ve 1'inin kantin işletmecisi olduğu belirtildi.
Yaralılardan 12'sinin tedavisi hastanelerde sürüyor.
Tehdit mesajı göndermiş
Saldırganın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabı üzerinden okuldakileri tehdit ettiği fark edildi.
Sosyal medyadaki paylaşımda "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak kunduzlar" yazıyordu.
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