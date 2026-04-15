Maraş’tan bir öğretmen neler yaşandığını anlattı: Burası kıyamet alanı…

Maraş’ta öğretmenlik yapan Eğitim-İş üyesi bir öğretmen, olayın hemen ardından gittiği okulda yaşananlara dair soL’a konuştu.

Urfa’daki lisede yaşanan saldırı dolayısıyla bugün Eğitim-İş olarak eylemde olduklarını belirten öğretmen, eylem sonrası okuldan bir öğretmenin kendilerini aradığını ve saldırıyı haber verdiğini ifade ederken, yaşananları şöyle aktardı:

Sendikamızla eylemi yaptık. Tam toplandık, araca bineceğiz, üyemiz, bir öğretmenimiz aradı. “Koşun yetişin. Çocuklarımız öldürülüyor. Kurtaramıyorum” dedi.

Biz gittik. İnanılmaz sayıda ambulans geldi.

Saldırganın iki sınıfı taradığını, durup dinlenip saldırdığını, rahat bir şekilde şarjör çıkarıp takıp taramaya devam ettiğini biliyoruz.

Öğretmen arkadaşlarımız çok üzgünler, çocukları kurtaramadım diye dizini dövüyorlar. Burası kıyamet alanı yani.

Bugün bizim eylemimiz şuydu. Biz okula güvenlik istiyoruz. Bir çocuk nasıl elini kolunu sallayıp öyle bir silahla birden fazla silahla o okula gidebiliyor? Biz tam da bugün bunun eylemini yaptık biliyor musunuz? Bağıra çağıra…