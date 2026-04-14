Urfa'da lisede silahlı saldırı: Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi ve 2007 doğumlu bir kişi silahlı saldırı düzenledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın açıklamasına göre, 16 kişiyi yaralayan saldırgan "okul içinde sıkıştırılmasının ardından" hayatına son verdi.

'Suç kaydı yok'

Saldırganın pompalı tüfekle koridorda rastgele ateş açtığı belirtilirken, Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Failin herhangi bir suç kaydı yok. Olayı kapsamlı olarak inceliyoruz. Başsavcılığımız adli yönüyle, biz de idari soruşturma mekanizmasını işleterek en hızlı şekilde olayı aydınlatacağız. Olayın sebebi konusunda henüz net bir ifadede bulunmak mümkün değil. Okulumuz, yapılan risk değerlendirmesine göre riskli düzeyde bulunmamıştır. Her yıl eğitim döneminin başında İçişleri ve Milli Eğitim talimatları kapsamında ilimizde ve ilçelerimizde kaymakamlıklar başkanlığında yapılan toplantılarda okulumuz riskli kapsamda olmadığı için sabit polis bulunmayan bir okuldur."

Saldırgan Ö.K'nin cenazesi okuldan alınarak otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerden Ömer Furkan Sayar, Anadolu Ajansı muhabirine, teneffüsün bitmesine yakın bir zamanda saldırının gerçekleştiğini anlattı. Sayar, "Birden sınıfa girdi ve tetiği çekti, 4-5 kere sıkmaya başladı. 2 kişi vurulmuştu, sonra yan sınıfa gitti. Önce kendimizi yere atmıştık, sonra 2 kişi pencereden atladık. Bize hiçbir şey söylemedi, içeri girip direkt sıkmaya başladı" dedi.

Okulda eğitime 4 gün ara verildi

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.

Okulda eğitim öğretimin 20 Nisan Pazartesi günü yeniden başlamasını planladıklarını aktaran Sultanoğlu, "Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kriz Yönetim Ekibi tarafından rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı: Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılmıştır

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisinin yaralandığı bildirildi, yaralıların Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ise olaya ilişkin bir başmüfettiş ve müfettişin derhal görevlendirildiğini duyurdu.

RTÜK'ten yayın kuruluşlarına uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "yaşanan olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine hassasiyetle uyulması" istendi.

Olay anına ait görüntüler ve travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır."

TBMM Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilikten açıklama: 3 yaralının durumu ağır

Şanlıurfa Valiliği, saldırıyla alakalı açıklama yayımladı.

Açıklamada 16 yaralıdan 3’ünün durumunun ağır olduğu, 6 kişinin tedavisinin devam ettiği ve 7 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“14.04.2026 Salı günü 09:30 sularında Siverek İlçemizde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda yaralanan 16 vatandaşımızın 7'sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. 3'ü ağır olmak üzere toplam 9 yaralımızın tedavileri Şanlıurfa'da bulunan hastanelerde devam etmektedir.

Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

İlçe Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri görevden uzaklaştırıldı

Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla Valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir.

Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri Bakanlıklarımız ve Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretime 14.04.2026 tarihinden itibaren 4 gün süre ile ara verilmiştir.

Ülkemizi derinden üzen menfur saldırıdan etkilenen yaralılarımızın sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Bütün yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyor, eğitim camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”