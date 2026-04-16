Öğretmenler boykot etti, öğrenciler gitmedi, okullar boş kaldı

Urfa ve Maraş’taki okul saldırılarının ardından eğitim emekçileri ülkenin dört bir yanında iş bıraktı.

Pek çok kentte öğrenciler ve öğretmenler okula gitmedi, sınıflar boş kaldı.

Ankara’da Kolej Meydanı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyüşe geçti, önleri polis barikatıyla kesildi. Öğretmenler "Çocuklar ölürken neredeydiniz?", "Öğretmene değil tarikata barikat" sloganlarıyla oturma eylemine başladı.

Fotoğraf: soL, Özkan Öztaş

Ankara'da protestoların bir adresi de Tuzluçayır Mahallesi'ydi.

Evrensel'in haberine göre, Mehmet Çekiç Ortaokulunun önünde toplanan veliler “Öğretmenlerimizin yanındayız” diyerek seslerini yükseltti. Burada yapılan açıklamada, “Okullar korkunun değil; güvenin yeridir. Biz veliler, çocuklarımızın ve onları geleceğe hazırlayan eğitimcilerimizin güvende olmalarını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ankara-Tuzluçayır (Fotoğraf: Evrensel)

İstanbul'da da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem vardı. “Tarikat bakanı Yusuf Tekin istifa” sloganının atıldığı eylemde, “Bugün eğitimciler, öğrenciler okullarına gitmekten dahi tedirgin hâldeyse, can güvenliğinden korku duyuyorsa bunun temel sorumlusu en başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’dir ve derhal tüm toplumdan özür dileyerek istifa etmelidir” açıklaması yapıldı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu’nun çağrısıyla çok sayıda eğitim sendikası, öğretmen ve öğrenci, okullardaki şiddet olaylarına karşı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Üniversitelerde de protestolar yaşandı.

Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) öğrencileri, akademisyenler ve üniversite personelinin katılımıyla, sloganlar eşliğinde Beşiktaş Meydanı'na yürüdü. Meydanda toplanan öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağırdı.

Video: BirGün

Eğitim Sen başta olmak üzere KESK’e bağlı sendikalar, Konak YMK Binası önünden İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne sloganlarla yürüdüler. Eylemde öne çıkan slogan ise ‘Yusufla okullar Tekin değil’ sloganı oldu.

Fotoğraf: Ege'deSonSöz

Kocaeli'de Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Kocaeli Temsilciliği'nin çağrısıyla yan yana gelen çeşitli oda, sendika ve kurumların katıldığı eylem “karanlığa karşı omuz omuza” sloganlarıyla başladı.

Basın açıklamasında, gerçek bir mücadele hattının inşasının zorunlu olduğu belirtilerek, “Artık kınamak yetmez. Sorumluları göreve çağırmak yetmez. 'Şiddete karşı birleşelim' demek de tek başına yeterli değildir. Çünkü sorun yalnızca şiddet değil, bu şiddeti üreten koşullardır. Sorumlular görevde kalamaz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifa etmelidir” denildi.

Kocaeli