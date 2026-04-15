Mersin’de bir lise öğrencisi okulda silahla yakalandı: Silaha el konuldu, öğrenci gözaltında

Tarsus Fatih Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A’nın okula tabanca ile geldiği tespit edildi. Durumun fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve okul polisi müdahalede bulundu.

Yetkililer tarafından öğrencinin üzerinde bulunan tabanca alınarak muhafaza altına alındı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve olası bir riskin erken müdahaleyle önlendiği öğrenildi.

Gözaltına alınan öğrenci, işlemleri yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Bugün Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Vali Ünlüer saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini 20 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İçişleri Bakanı Çiftçi ölü sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Çiftçi 13 kişinin yaralı olduğunu duyurdu.

Dün ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir silahlı saldırı düzenlendi. Av tüfeğiyle liseye giren bir kişinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulun eski öğrencisi ve 2007 doğumlu bir şahıs olduğunu, okul içinde sıkıştırılmasının ardından hayatına son verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaralananların 10'unun öğrenci, 4'ünün öğretmen, 1'inin polis ve 1'inin kantin işletmecisi olduğu belirtildi.