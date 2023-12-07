Güne soL'dan bakın: 7 Aralık 2023

Erdoğan'ın Atina ziyareti: Ekonomik kaynak ihtiyacı ve savaş uçakları meselesi

AKP’nin Yunanistan’la bilmem kaçıncı kez yakınlaşmaya çalışmasının kökenlerini ekonominin kaynak ihtiyacında aramak doğru olur. Ziyaretin ürünlerinden biri olan bildirgeyse dikkat çekiyor.

DEDAŞ mahallenin elektriğini kesti, mangalla ısınmaya çalışan aile zehirlendi

Diyarbakır'da bir kişinin ölümü, 2'si çocuk 3 kişinin hastanede yaşam savaşı vermesiyle sonuçlanan mangal zehirlenmesi olayının arkasında DEDAŞ'ın mahallenin elektriğini kesmesi olduğu ortaya çıktı.

Tahmin edilebilir bir Celal Şengör portresi: Tamek Celal Jeolog Celal’e karşı

O şımarık veletlikte aklını özgürleştiren bir bilim insanı değil, hep besili bir patron çocuğu olmanın iticiliği var. Jeolog çocuğu bastırıyor, altından bir canavar olan “Tamek Celal" çıkıyor.

İskenderun'da okul saatinde yıkım: Çocuklara korkunç anlar yaşattılar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ilkokul yakınında bir binanın yıkımı çocuklar okul bahçesindeyken yapıldı. Çocukların çığlıklar içinde kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla'da ÇEDES programı kapsamında çocuklara mezar temizlettiler

Muğla ve Adıyaman'da ÇEDES programı kapsamında ilkokul öğrencilerine mezarlık temizlettirildi.

Yine KYK asansörü düştü, yurt müdürü öğrencilere kapıyı gösterdi: 'Beğenmiyorsanız özel yurda gidin'

Yozgat'ta önceki gün Sürmeli KYK Yurdu'nda asansör düştü. İki öğrencinin yaralandığı olayla ilgili öğrencilere ''Vermeyeceksin gazeteye" denildi.

ODTÜ'de 'güvenlik' Teknokent çalışanına saldırdı

ODTÜ A2 Kapısı girişinde güvenlik görevlileri bir ODTÜ Teknokent çalışanını darp etti. Benzer olayların daha önce de yaşandığı belirtilirken güvenlik görevlilerinin keyfi davranışları tepki çekti.

Atina'da Erdoğan-Miçotakis görüşmesi: 'İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok" dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde taciz iddiası

Kimya Mühendisliği bölümünde okuyan kadın öğrenciler, bölüm sekreteri tarafından bir süredir sözlü tacize uğradıklarını iddia ediyorlar.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücretle ilgili "Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor" dedi.

İsrail'le işbirliğine yanıt isteyen soru önergesi işleme alınmadı, iade edildi

İsrail'le askıya alınmayan ekonomik, askeri ve diplomatik ilişkileri Meclis'e taşıyan CHP'li Torun'un soru önergesi iade edildi.