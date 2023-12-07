İsrail'le işbirliğine yanıt isteyen soru önergesi işleme alınmadı, iade edildi

Bir yandan Filistin'i desteklediğini iddia edip diğer yandan İsrail'le işbirliğine devam eden AKP, Gazze'deki katliamın failleriyle süren ilişkilere dair soruları yanıtsız bıraktı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Türkiye ve İsrail arasındaki ekonomik, askeri ve diplomatik ilişkilere ilişkin 22 Kasım'da 3 bakanlığa ayrı ayrı soru önergesi vermişti. Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunulan önergeler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından 5 Aralık'ta işleme alınmayarak iade edildi.

“Yazılı sorularda kişisel görüşlere yer verilemeyeceğini'' ifade eden Kurtulmuş’un kişisel görüş olarak değerlendirdiği sorular ise şunlar:

BOTAŞ’ın sahip olduğu petrol ve doğalgaz hatlarından İsrail’e yapılan satışların son 5 yıllık bilançosunu açıklar mısınız? Söz konusu hatlardan 7 Ekim’den itibaren İsrail’e yapılan satışların miktarını ve hacmini açıklar mısınız?

Azerbaycan SOCAR Şirketinin Türkiye üzerinden İsrail’e gerçekleştirdiği ihracatın son 5 yıllık bilançosunu açıklar mısınız? SOCAR 7 Ekim’den itibaren İsrail’e hangi miktarda ve hacimde ihracat gerçekleştirmiştir?

Israel Aerospace Industries ile son 5 yıl içerisinde ortaklaşa gerçekleştirilen projeleri, söz konusu projelerin mali hacmini ve bu firma ile yürütülen ticaretin boyutlarını yıllık temelde açıklar mısınız?

7 Ekim’den itibaren Israel Aerospace Industries ile işbirliği halinde yürütülen çalışmaları ve ticaret ilişkilerini açıklar mısınız?

Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Filistinlilerden talep edilen vize uygulamasının sona erdirilmesi düşünülmekte midir?

Türkiye’ye giriş yapmak isteyen İsrail vatandaşlarının geçişlerine vizesiz izin verilmesi uygulamasına devam edilecek midir? Bu konuda herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?

'Kurtulmuş AKP'ye kalkan olmaktan vazgeçmelidir'

Sorularının ''kişisel görüş'' olarak değerlendirilmesine tepki gösteren CHP'li Torun, ''Gazze’de kıyım başladığından beri söz konusu ilişkilerin hiçbirini askıya almadığı halde İsrail’e yalnızca sözlü olarak karşı çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti için soru önergelerinde kullanılan hangi ifade kişisel görüş olarak değerlendirilebilir. Kurtulmuş, AKP’li bakanlara ve AKP Genel Başkanı’na kalkan olmaktan vazgeçmelidir” dedi.