ODTÜ'de 'güvenlik' Teknokent çalışanına saldırdı

ODTÜ'nün Bilkent Metro Durağı A2 girişinde 5 Aralık günü saat 13.00 sularında Hasan Çağdaş adlı bir ODTÜ Teknokent çalışanı güvenlik görevlileri tarafından tartaklandı.

soL'a konuşan Hasan Çağdaş, kendisine resmi üniforması olmayan ve görevli olup olmadığı bilinmeyen bir şahıs tarafından giriş kartının sorulduğunu, giriş kartını yalnızca görevlilere gösterebileceğini ifade etmesi üzerine olayın yaşandığını belirtti.

Güvenlik kulübesinde oturan ve herkese kimlik soran kişi güvenlik değilmiş

Hasan Çağdaş isimli Teknokent çalışanı, 5 Aralık Salı günü saat 13.00 sularında okula girdiği esnada üniforması olmayan ve güvenlik olmadığını düşündüğü bir kişi tarafından kimlik kartının gösterilmesi talep edilince, kartı yalnızca görevlilere gösterebileceğini belirtiyor.

Güvenlik olmadığı anlaşılan ve fakat buna rağmen güvenlik kulübesinde oturarak girişlerdeki herkese müdahale ettiği belirtilen Eda Mamak adındaki görevli tarafından içeri girişi engellenen ODTÜ Teknokent çalışanı Hasan Çağdaş'ın, olay yerine polislerin gelmesinden sonra Teknokent çalışanı olduğu anlaşılıyor ve okula girebiliyor.

Olay yaşanırken üniformalı güvenlik görevlilerine kimliğini gösteren Hasan Çağdaş, görevlilere kimliğini göstermesine rağmen güvenlik kulübesinde oturan kişi tarafından engellendiğini ve bu kişinin güvenlik görevlisi olmadığını belirtiyor.

Çağdaş "Önce kimliği sordular, ben de yalnızca görevlilere kimliğini gösterebileceğimi söyledim. Beni zorla metro girişine götürmek istedikler. Buna müsaade etmedim. Zorla götürmek istedikleri anda ise tartaklandım" diyor.

'Engelleyen danışma memuru, saldıranlardan biri öğrenci servisi şoförü'

Hasan Çağdaş güvenlik kulübesinde oturan şahıs tarafından olayın provoke edildiğini belirtiyor:

"Eda Mamak olduğunu öğrendiğim şahıs güvenlik kulübesinde oturuyor, gelene gidene karışıyor, buna da güvenlik görevlileri ses çıkarmıyor. Kendisinin danışma memuru olduğu belirtiliyor sonra. Benzer birçok örnekte de adı geçiyor. Sonra bana saldıranlardan biri, girişi durak olarak kullanan öğrenci servisi araçlarından birinin şoförü, AC Tur'da çalıştığı tahmin edilen Ahmet isimli şahıs. O da güvenlik değilmiş. Hangi hakla kimlik sordukları meçhul. Neden güvenlik kulübesinde oturuyor bu kadın kimse bilmiyor. Orada oturmuş gelene gidene keyfi şekilde karışıyor" diyor.

Olay yerine polisin gelmesinin ardından kimlik kontrolü yapılınca ODTÜ Teknokent çalışanı olduğu anlaşılan Çağdaş, okula girdiğini ve mesaisine devam ettiğini ifade ediyor.

Çalışma özgürlüğüne müdahale ve keyfi engelleme

Bir süre alıkonulduğunu belirten Hasan Çağdaş yaşanan olay nedeniyle işine geç kaldığını ve çalışma özgürlüğüne müdahale edildiğini belirtiyor.

Hasan Çağdaş şunları söylüyor:

"Bunca fütursuzluğun nedeni yönetim ve denetim boşluğu. Okul güvenliği şaşkın ördek gibi. Güvenlik olmanın tadını çıkarmaya çalışıyor. Böyle bir hakkı yokken kolluk kuvveti gibi davranıyor. Polis gelip de burada engellemeye gerektirecek bir durum yok dediğinde de tavrı bozuluyor, geriliyor. Türkiye'nin en 'gelişmiş' eğitim kurumunu, yaptığı iş hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan insanlar koruyor.

Yapılan engelleme hukuki bir gerekçe olmadığı halde, temelde bireyin çalışma özgürlüğünü elinden almakta olup temel hak ve hürriyetine saldıdır.

Olay yaratan kadının güvenlikçi olmadığı gibi yanındaki güvenliklerin de buna göz yumması kampüs güvenliğini tehdit etmekte ve ortada bir yönetsel boşluk olduğunu, liyakatsız kişilerin görmezden gelindiğini ortaya koyuyor. Yönetim sorunun farkında, her şeyi biliyor. Benzer sorunlar defaatle yaşandı. Birçok insan rahatsız bundan. Sanırım yönetimin bilmediği tek şey sorunu nasıl çözeceği..."

Darp raporu alan Hasan Çağdaş ilgili şahıslardan şikayetçi olduğunu ve hukuki yollardan hakkını arayacağını belirtiyor.