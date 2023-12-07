Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde taciz iddiası

Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde okuyan kadın öğrenciler, bölüm sekreteri Bülent Yılmaz tarafından bir süredir sözlü tacize uğradıklarını iddia ediyor. Kadın öğrenciler Yılmaz’ın laubali tavırlarından uzun zamandır şikayetçi olduklarını belirtiyor.

Olayı öğrenen Eskişehir Kadın Dayanışma Komitesi öğrenciyle iletişime geçti.

‘Tekrar o odaya gitmek istemedim’

Sözlü tacize uğradığını iddia eden bir öğrenci soL’a konuştu:

“İlk defa kimlik kartımı almak için odasına gitmiştim. Beni sohbete tutmuştu ama şüphelenmedim ilk başta. Okul internet sistemiyle ilgili yaşadığım sorunu çözmesi için tekrar odasına gitmek durumunda kaldım. Odaya girince bana direkt ismimle hitap etti, bu duruma şaşırdım ve adımı nereden hatırladığını sordum. Bana ‘Seni unutmak mümkün mü? Bir daha gelmeyeceksin sandım’ dedi. Ben bir tepki veremedim, şoka girdim. Direkt sistemle ilgili yaşadığım sorunu dile getirdim ve ardından gözlerimin çok anlamlı baktığını, gözlerimin çok güzel olduğunu söyledi ve benden çok farklı bir enerji aldığını, benim için de bu durumun geçerli olup olmadığını sordu. Tabii ki de ‘Hayır.’ dedim. O sırada odaya birisi girdi ve boşluktan yararlanıp odadan hızlıca çıktım. Tekrar o odaya gitmek istemedim.”

Yaşadığı taciz sürecinin burada bitmediğini belirten öğrenci, yemekhane bursu için başvuru yapmak istediğinde ise bölüm sekreteri Bülent Yılmaz’dan kaçınmak için önce başka bir bölümün sekreterliğine gittiğini fakat oradan başvuru yapamayacağı cevabını alınca tekrardan Bülent Yılmaz’ın odasına gitmek zorunda kaldığını belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Burs başvurusu için odasına gittim ve bana çıkarmam gereken dosyaları söyledi eğer yapamazsam ‘Gel beraber yaparız’ dedi. Başka öğrencilere ise ‘Burada evrak çıkarmıyoruz’ cevabını vermiş. Yani bana özel bir tavır sergilemiş.”

‘Beni defalarca aradı, odasına çağırdı’

Öğrencinin iddiasına göre Bülent Yılmaz’ın tacizleri telefon aramalarıyla devam etti. Öğrenci, Yılmaz’ın kendisini “öğrenci işlemleri” bahanesiyle sürekli odasına çağırdığınıysa şu sözlerle anlattı:

“Ben bir gün otobüsteyken rehberimde kayıtlı olmayan bir numara ısrarla aradı, ilk başta açmadım ama önemli bir durum olabilir diye sonrasında açtım. Arayan kişi Bülent Yılmaz’dı. ‘Okuldaysan gel evraklarını çıkaralım, değilsen de gelmeye çalış’ dedi. Ben de internetten kendim halletmeye çalışacağımı söyledim, fakat yapamadığım için gitmek zorunda kaldım. Odasına gittiğimde ‘Normalde böyle şeyler yapmıyoruz öğrencilere ama sana neden yaptım bilmiyorum. Bakalım bu iyilikleri nasıl karşılayacaksın’ gibi bir cümle kurdu. Üstünden 2 ay geçtiği için cümleyi tam hatırlayamıyorum. Bana cesaretli bir insan olup olmadığımı sordu ve ‘Göreceğiz bakalım ne kadar cesaretlisin.’ diye ekledi. Bu sırada mesai saatleri de bitiyordu ve beni evime kadar bırakabileceğini söyledi, ben de reddettim."

Bu olaylar yaşanırken okulda ve şehirde yeni olduğunu, bu süreçte bazı işlemleri yapmak zorunda kaldığını söyleyen öğrenci, bölüm sekreteri Bülent Yılmaz’ın yanına son gidişinde ise Yılmaz’ın, ‘Sana söylemek istediğim çok şey var ama söyleyemiyorum, belki anlamışsındır’ sözlerine maruz kaldığını belirtti.

Devam eden sözlü tacizlerle ilgili soruşturma sürecine giden öğrenci şunları ekledi:

“Ben bölüm başkanıyla konuştum, o pek ilgilenmedi ve ‘Olur böyle şeyler, ben gözlemlerim ama buradan bir şey çıkmaz’ gibi cümleler kurdu. Ben de bütün ümidimi yitirdim, bu işin burada bittiğini düşündüm.”

'Bu süreçten ailene bahsetme'

“Bölüm başkanı, konuştuğumuz günün akşamında beni aradı, bana bir süre ulaşmaya çalışmış. WhatsApp üzerinden de birkaç defa aramış. Geri dönüş yaptım aramalarına ve bana ‘Sana bir şey oldu sandım açmayınca, bir daha Bülent’in telefonlarını açma’ diye belirtti. Bu süreçle ilgili bilgileri arkadaşlarımla ve ailemle paylaşmamamı söyledi.”

Bu olaylar sonrasında soruşturmayı yöneten kişiye ifade veren kadın öğrenci olayın üstünden 1 ay geçtikten sonra genel sekreterle konuşmuş ve ‘Adamın sicili temiz ve ortada kanıt yok’ cevabını almış. Arkadaşlarını arkasına alan öğrenci, taciz iddialarıyla gündeme gelen kişinin okuldan kovulmasını istediklerini dile getirmiş.

soL’a konuşan diğer kadın öğrencilerse bu kişinin böyle bir konuyla gündeme gelmesine şaşırmadıklarını, bu durumdan çok rahatsız olduklarını söyleyip, Kimya Mühendisliği bölüm sekreteri Bülent Yılmaz’ın uygunsuz tavırlarına maruz kaldıklarını belirterek, kişinin üniversiteden uzaklaştırılması gerektiğinin altını çizdiler.

Eskişehir Kadın Dayanışma Komitesi ise yaşanan bu olayın takipçisi olduğunu belirtti.