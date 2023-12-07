İskenderun'da okul saatinde yıkım: Çocuklara korkunç anlar yaşattılar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ilkokulun yanındaki ağır hasarlı binanın yıkımı çocuklar okul bahçesindeyken yapıldı.

Okul saatinde yapılan yıkım sırasında çocuklar büyük korku yaşadı. Oluşan toz bulutu ve parçalar nedeniyle bahçedeki çocukların çığlıklar içinde kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun yanındaki 6 katlı apartman ağır hasar aldı.

Binanın kontrollü olarak vinçle yıkımı okul saatine denk getirildi.

O sırada öğrenciler okulun bahçesindeydi. Oluşan toz bulutu ve etrafa saçılan parçalardan ve devrilmekte olan binadan korkan çocukların çığlıklar içinde kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.