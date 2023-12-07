Atina'da Erdoğan-Miçotakis görüşmesi: 'İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile daha sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Atina'da Başbakanlık binasındaki yapılan görüşmenin ardından Erdoğan ile Miçotakis basın toplantısında konuştu.

Miçotakis: Göç konusunda çok önemli bir sonuç elde ettik

Gazetecilerden soru alınmayan toplantıda konuşan Miçotakis "Önceki aylarda aramızdaki ilişkiyi tekrar canlandırmaya karar verdik" dedi.

"Göç konusunda çok önemli bir sonuç elde ettik" diyen Miçotakis "Polis ve sahil güvenliğinin işbirliği sayesinde gelişen bu ilişkiler gelecekte daha da ilerleyecektir" ifadesini kullandı.

'Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 7 gün vize'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin Türkiye'ye AB sürecinde sağlayacağı destek konusunu da ele aldıklarını belirttiği açıklamasında "Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 7 günlük vize sağlanacak" dedi. Miçotakis "Zaman uygun olduğunda kıta sahanlığı ve deniz sahası meselelerini de konuşmaya hazır olacağız" diye belirtti.

Erdoğan: Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok

Erdoğan ise "Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir" dedi.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

"- Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik.

- Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır.

- (Lavrion Kampı'nın kapatılması) Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunmasının altını çizdim.

- (Türkiye-Yunanistan) Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Yeter ki büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım."