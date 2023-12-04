Güne soL'dan bakın: 4 Aralık 2023

Özak Tekstil'de emekçiler direniyor: 'Biz güneşin yüzünü 8 gündür görüyoruz'

Urfa'da direnen Özak Tekstil işçileri mobbingi, sendikanın yaptıklarını, kovulan arkadaşları için başlayan mücadeleyi anlatıyor.

Hane başı kültür harcaması 78 lirada kaldı: 'Bu düzen yorgun ve yalnız emekçiler istiyor'

Zamların süreklileştiği kültür alanı emekçilerle arayı açtı. Hane başına sanat için yapılan harcama yıllık 78 lirada kaldı. Emekçiler kültür-sanata ulaşma mücadelesini soL'a anlattı.

soL TV | THTM İstanbul Avrupa Yakası ve İzmir adaylarını seçti

Laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşlar için eşit bir sistem uğruna yola çıkan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), İstanbul Avrupa yakası ve İzmir temsilcilerini seçti.

İYİP'ten CHP'nin işbirliği teklifine ret kararı

YİP'in bugün yapılan Genel İdare Kurulu toplantısından yerel seçimde CHP ile işbirliği yapmama kararı çıktı.

Yer bilimciler Gemlik depremini yorumladı: Kırılan fay beklenen hatta değil

Gemlik Körfezi’nde 3 dakika arayla meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki iki deprem İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin batısındaki şehirlerde hissedildi.

TÜİK: Enflasyon aylıkta düştü, yıllıkta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon kasımda yüzde 61,98 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 3,28 oldu.

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 129

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde yüzde 129,27 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon kasımda aylık yüzde 5,58 arttı.

Gazze'de FHKC Siyasi Büro üyesi AA'ya konuştu: Kınama ve çağrıların ötesine geçilmeli

FDHKC Siyasi Büro Üyesi Ebu Zarife İsrail'in sabahtan beri Gazze'ye fosfor bombaları attığını, işgalcileri savaş suçlarını durdurmaya zorlayacak pratik adımlar atılması gerektiğini söyledi.

SIPRI küresel silah ticareti raporunu yayınladı: Türk şirketlerin gelirlerinde büyük artış

SIPRI'nin 2022 verilerine göre, ilk 100 listesinde yer alan 4 Türk savunma şirketinin toplam geliri yüzde 22 arttı. Baykar, gelirlerini yüzde 94 oranında artırarak ilk 100 listesine ilk defa girdi.

Vartinis davası zaman aşımından düştü

Muş'un Vartinis beldesinde 1993 yılında evleri ateşe verilip aynı aileden 9 kişinin katledilmesine ilişkin dava bugün zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü.

AKP'li Nuri Köşkdere istifa etti

Çorlu ilçesi AKP'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere hem partisinden hem de meclis üyeliğinden istifa etti.

Dünya Madenciler Günü: Kamunun üretimde ağırlığını hissettirmesiyle sorunlar çözülebilir

Kamunun üretimde ağırlığını hissettirmesi ile birlikte güncel bilimsel teknolojileri ülke madenciliğine entegrasyonunu sağlayan ve kamu yararını önceleyen bir anlayış içerisinde ulusal madencilik politikası oluşturulması ve uygulanması ülke madenciliğinin sorunlarını çözmesine imkan sağlayacaktır.

Netanyahu'yla Savunma Bakanı arasındaki gerilim derinleşiyor mu?

İsrail Savunma Bakanı Gallant, önceki gün başbakan Netanyahu'yla ortak basın toplantısı yapmayı reddetti. Yaşananlar, ikili arasında soğuk rüzgar estiğine dair iddiaları güçlendiriyor.

HEDEP yerel seçim kararını açıkladı: 'Her yerde kendi adaylarımızla gireceğiz'

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarımızla girmek için hazırlıklarımız tamamlandı” dedi.

Asgari'nin 3'üncü sayısı çıktı: 'Ne işe yarar bu Meclis?'

İşçi sınıfının "yeni, umutlu ve biraz da tuhaf" yayını Asgari'nin aralık sayısı çıktı.

ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi 'Küba'ya casusluk' suçlamasıyla tutuklandı

ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha, "Küba hükümetinin çıkarlarını desteklemek" suçlamasıyla FBI tarafından tutuklandı.

Beşiktaş’ta başkanlık seçimi: Koç Holding 1 - Demirören Holding 0

Beşiktaş Kongresinden Koç'ların adayı zaferle çıktı. Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş da Koç'un kontrolünde. Galatasaray da düşer yakında. Koca ülkeyi ağlarına düşürdüler, 3-5 kulübün hesabı mı tutulur?