İYİP'ten CHP'nin işbirliği teklifine ret kararı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorusu üzerine CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine Genel İdare Kurulu’ndan hayır kararı çıktığını açıkladı.

Akşener, bugün partisinin Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık yaptı.

Toplantının ardından, Genel Merkez ek binasından ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine Genel İdare Kurulu’ndan hayır kararı çıktığını söyledi.

Akşener “Hayır kararı mı çıktı?” sorusuna, “Evet, hayır kararı çıktı” yanıtını verdi.

Zorlu: Seçimlere 'hür ve müstakil' olarak gireceğiz

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu da toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Tüm yönleriyle mesele irdelenmiş, yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz; 2024 yerel seçimlerine ‘hür ve müstakil’ olarak girme kararı almıştır" dedi.

Zorlu “Karar oy çokluğuyla alındı. Bu kararın bir özelliği var getirilen bir teklif Genel Başkanımız tarafından Genel İdare Kurulumuza yansıtıldı, değerlendirilmek üzere getirildi ve orada bu karar bu şekilde oylandı ve çıktı. Tartışmaya o anlamda kapalı" diye belirtti.



