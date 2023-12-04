TÜİK: Enflasyon aylıkta düştü, yıllıkta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon kasımda yüzde 61,98 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 3,28 oldu.

Bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü. Fiyatlarda düşüşün olduğu tek grup yüzde 0,31 ile giyim oldu.

TÜİK ekimde aylık yüzde 3,43 artışla yıllık enflasyonu 61,36 olarak açıklamıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 129,27 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon kasımda aylık yüzde 5,58 arttı.

Merkez Bankası, 27 Temmuz’da açıklanan yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltmişti. Bu oran, kasımda açıklanan yılın dördüncü enflasyon raporuyla da yüzde 65’e yükseltilmişti.