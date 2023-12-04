Asgari'nin 3'üncü sayısı çıktı: 'Ne işe yarar bu Meclis?'

“Aşağısı kurtarmayan dergi” Asgari, aralık sayısı ile sahada.
İçerisinde güncel siyasi karikatürler, sınıfın içinden çizgi karakterlerin maceraları, röportaj ve kısa öykülerin yer aldığı Asgari gücünü emekçilerle kurduğu doğrudan ve güncel ilişkiden alıyor.
Bugün itibarıyla dağıtıma giren derginin üçüncü sayısının içerik tanıtımında şu başlıklara yer verildi:
- 2023 TBMM’sini kapakta ağırlarken yıl sonu muhasebesi olarak beynimizi kemiren soruyu sizlerle paylaşıyoruz: Ne işe yarar bu meclis?
- Kısa bir girişle İsrail mallarını sarımsaklasak da mı saklasak sorusuna başka sorular sorarak yanıt arıyoruz.
- Kasazede, Dünyayı Yaratanlar ve Mamudo yine güldürüyor, ağlatıyor ama illa düşündürüyor.
- ''Başımıza örülen çoraplar''da bu ay emekliler, Anayasa, KYK intiharları ve KK-ÖÖ goygoyu var!
- ''Tiyatroya gidiyoruz!'' Patronların Ensesindeyiz, Kadıköy ve Beyoğlu İşçi Evleri, Moda Sahnesi ve Cihangir Atölye Sahnesi'nin işbirliği ile ortaya çıkan dayanışma kampanyası vesilesiyle Moda Sahnesi yönetmeni Kemal Aydoğan ile tiyatro ve işçi sınıfının güncel ilişkisi üzerine söyleştik.
- Son olarak, dost çizerlerin katkısıyla hazırladığımız kolektif 2024 takvimi bu yıl boyunca duvarlarımızı süsleyecek.
Asgari’ye derginin sosyal medya hesapları, bölgenizdeki İşçi/Semt Evleri ve Patronların Ensesindeyiz ağı üzerinden ulaşarak yeni sayıyı talep edebilirsiniz.