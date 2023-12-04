Gazze'de FHKC Siyasi Büro üyesi AA'ya konuştu: Kınama ve çağrıların ötesine geçilmeli

Gazze'deki direniş gruplarından Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife, "insani ara"nın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'in sivil halkı hedef alarak direnişten intikam aldığını söyledi.

Gazze'deki Marksist direniş grubunun yetkililerinden Ebu Zarife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "insani aranın sona ermesinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde uçak, hücumbot ve tanklardan atılan binlerce roketle hedef almadık yerleşim alanı bırakmadığını" belirtti.

'İşgalciler intikam için sivilleri hedef alıyor'

Ebu Zarife, "Direniş, doğrudan çatışmalar ya da bombardımanlar yoluyla başarılar elde ettiğinde, işgalciler direnişten intikam almak için sivilleri hedef almaktan başka bir yol bulamıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik barbar savaşında başarı elde edememesi, onu, sivilleri ve mülklerini daha fazla hedef alarak, katliamlar yaparak intikam almaya itiyor" ifadelerini kullandı.

Gazze’nin güneyindeki Filistinlilerin kararlılığının, kuzey kentlerindekilerin kararlılığının bir uzantısı olduğuna işaret eden Ebu Zarife, bunun "işgalcilerin yürüttüğü tehcir planlarını boşa çıkaracağını" vurguladı.

'Fosfor bombalarıyla gökyüzü duman bulutuna çevrildi'

"İşgalcilerin sabahtan bu yana attıkları yoğun fosfor bombalarıyla Gazze kentinin gökyüzünü duman bulutuna çevirdiğini" aktaran Ebu Zarife, bunun "tehcir ve soykırım savaşının ayrılmaz bir parçası" olduğunu ifade etti.

İsrail'in askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin ödediği bedelin beklenenden fazla olduğunu belirten Ebu Zarife, bunun da “İsrail'in hesaplarını bozduğunu ve tüm bölgeleri kapsayacak şekilde bombardımanı genişleterek krizi derinleştirdiğini" kaydetti.

Kınama ve çağrıların ötesine geçecek pratik adımlar atılmalı

Ebu Zarife, "Arap ülkelerinin elinde, siyonist rejimin Filistin halkına yönelik soykırım savaşını durdurması için ABD'ye baskı uygulayacak birden fazla güç faktörü bulunduğuna" dikkati çekti.

Ateşkesin uluslararası toplumun ve uluslararası kuruluşların önceliği olması gerektiğini vurgulayan Ebu Zarife, "bunun ancak katliamları kınama ve sivillerin hayatına saygı gösterilmesi için yapılan çağrıların ötesine geçecek ciddi baskılar ve İsrail'in işlediği savaş suçlarını durdurmaya zorlayacak pratik adımlarla mümkün olacağını" ifade etti.

İsrail kara operasyonunu genişletirken, ölü sayısı 16 bine yaklaştı

Öte yandan İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısı da artıyor. İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki kara operasyonunu genişletirken, Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre Cumartesi gününden beri bölgede 800'den fazla Filistinli İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 15 bin 899'a çıktığını açıkladı. Ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. 7 Ekim'den beri Gazze'de yaralananların sayısı ise 42 bine ulaştı.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Gazze'de nüfusun yüzde 80'inden fazlasına karşılık gelen neredeyse 1,9 milyon kişinin yerinden olduğu belirtildi.