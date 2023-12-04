Yer bilimciler Gemlik depremini yorumladı: Kırılan fay beklenen hatta değil

Gemlik Körfezi’nde 3 dakika arayla meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki iki deprem İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin batısındaki şehirlerde hissedildi.

Marmara Denizi’nde gerçekleşen sarsıntı, beklenen İstanbul depremini akıllara getirdi. Uzmanlar, kırılan fayın Kuzey Anadolu hattında başka bir kol olduğunu tahmin ettiklerini söyleyerek beklenen İstanbul depremini tetiklemeyeceğini ifade etti.

'Gemlik'in yeri çok tehlikeli'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir" dedi.

'Marmara depreminin öncüsü olarak algılamamak gerekir'

Depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat açıklamalarda bulundu.

Bölgede şu ana 40 civarında depremin kaydedildiğini aktaran Prof. Dr. Haluk Özener, "Kuzey Anadolu Fayı, Marmara Bölgesi'nde Akyazı'da iki kola ayrılıyor. Bir tanesi; kuzeyden giden kuzey kol, diğeri de güney kol. Güney kol da İznik'in güneyinden geçerek Gemlik Körfezi'nde Marmara Denizi ile birleşiyor. Bu bölge sismik olarak aktif bir yer. Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara Denizi'nde olan her depremin meydana gelecek olan depremin öncüsü olarak algılamamak gerekir. Ortalamalara baktığımızda Marmara Denizi'nde yılda 900 tane deprem olmaktadır" diye konuştu.

'Şu an için endişelenecek herhangi bir durum yok'

Doç. Dr. Doğan Kalafat ise "Olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bizi endişeye sürüklemeyen en önemli kriter ise 5.1'lik ana deprem sonucunda artçı depremlerin zaman içinde dağılımıdır. Bu sismolojik açıdan önemlidir. Şu an için takip ediyoruz. Ümit ederiz ki bu artçı depremler zaman içinde azalır. Şu an için endişe edecek herhangi bir durum yok" açıklamasında bulundu.

'Bu deprem öncüsüdür ama İstanbul ile ilişkisizdir'

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ercan şu değerlendirmeyi paylaştı:

"10,42’ de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu, Akyazı, İznik, Gemlik üzerinden gelip, Mudanya-Kumyaka’da 5,4 km odak derinliğinden M5,1’lik deprem oluşturdu. Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4’dür. Bu deprem öncüdür. Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir."

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arslan da Gemlik’teki sarsıntılar için, “Beklenen Marmara depreminin bize ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bu depremi uyarı depremi niteliğinde dikkate alabiliriz” ifadelerini kullandı.