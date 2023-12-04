Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Gemlik Körfezi olarak kaydedildi.
Depremin derinliği ise 8.98 km olarak kaydedildi.
Deprem, İstanbul'da da hissedildi.
Dış Haberler
Haber Merkezi
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Dış Haberler
Dış Haberler
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Erhan Nalçacı
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Helin Kaya - Nefise Mert*
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Dış Haberler
Marmara'da 5,1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Gemlik Körfezi olarak kaydedildi.
Depremin derinliği ise 8.98 km olarak kaydedildi.
Deprem, İstanbul'da da hissedildi.