Marmara'da 5,1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Gemlik Körfezi olarak kaydedildi.

Depremin derinliği ise 8.98 km olarak kaydedildi.

Deprem, İstanbul'da da hissedildi.