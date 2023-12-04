Marmara'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Gemlik Körfezi olarak kaydedildi.

Depremin derinliği ise 8.98 km olarak kaydedildi.

Deprem, İstanbul'da da hissedildi.