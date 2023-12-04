ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi 'Küba'ya casusluk' suçlamasıyla tutuklandı

ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha'nın, "Küba hükümeti için ajanlık yaptığı" suçlamasıyla FBI tarafından tutuklandığı bildirildi.

Associated Press'in aktardığına göre, 73 yaşındaki Rocha'yı Miami'de tutuklayan FBI, eski diplomat hakkında uzun zamandır bir "karşı istihbarat" soruşturması yürütüyordu.

Ajansa konuşan iki kaynak, olayla ilgili davaya ilişkin detayların bugün kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kaynaklardan biri, son yıllarda "yabancı lobicilik faaliyeti gösteren kişiler hakkında cezai yaptırım getirmek" için adımlar atan ABD Adalet Bakanlığı'nın Rocha'yı "Küba hükümetinin çıkarlarını desteklemekle" suçladığını ifade etti.

Soğuk Savaş döneminde 25 yıl diplomatlık yapan Rocha, görevlerinin büyük bir kısmını Latin Amerika'da gerçekleştirmişti. Rocha, ABD'nin Küba'yla diplomatik ilişkilerini tamamen kestiği dönemde Küba'da ABD'nin Çıkarları Birimi'nde de diplomatik görevler yürüttü.

Kolombiya'da doğan ve New York kentinde büyüyen Rocha; Yale, Harvard ve Georgetown üniversitelerinde temel bilimler diploması aldı. Mezun olduktan sonra 1981'de ABD Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlayan Rocha 1997-2000 yılları arasında, ekonomik ve siyasi kriz yaşamış olan Arjantin'de maslahatgüzarlık görevinde bulundu.

Morales sınır dışı etmişti

Sonrasında Bolivya Büyükelçisi olan Rocha, ülkede 2002'de yapılan devlet başkanlığı seçimine doğrudan müdahale etmiş ve seçime haftalar kala yaptığı açıklamada, Evo Morales'in devlet başkanı seçilmesi durumunda ABD'nin ülkeye yardımlarını keseceğine yönelik tehditte bulunmuştu.

Morales, seçimleri kazanmasının ardından Rocha'yı iç savaşı körüklediği gerekçesiyle sınır dışı etmişti.

Emeklilikten sonra şirketlerde yöneticilik yaptı

İtalya, Honduras, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'nde de görev yapan Rocha, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Latin Amerika uzmanı olarak da çalıştı.

Rocha, Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olmasının ardından, Dominik Cumhuriyeti'nde Kanadalı Barrick Gold şirketinin de hissesinin olduğu altın madeninde yöneticilik yapmıştı.

Rocha, son olarak Pensilvanya merkezli kömür şirketi XCoal, kenevir şirketi Clover Leaf Capital, hukuk firması Foley & Lardner ve İspanyol halka ilişkiler firması Llorente & Cuenca'da üst düzey yöneticilik yaptı.