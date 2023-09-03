Güne soL'dan bakın: 3 Eylül Pazar

Valilikten kadın millilerin maçının Taksim'de gösterilmesine ret

İstanbul Valiliği, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan ile karşılaşacağı final maçının Taksim Meydanı'nda canlı yayınlanması talebinin onaylanmadığını bildirdi.

Eskişehir'de maden işçileri 3 gündür yeraltında açlık grevinde direniyor

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Koyunağılı köyünde bulunan Doruk Madencilik'te işçiler 3 gündür direnişte. Ödenmeyen hakları için direnişe geçen 165 işçi maden ocağına kapanarak 3 gündür açlık grevi yapıyor. 5 işçi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. TKP heyeti bugün maden ocağında işçileri ziyaret etti.

İsrail Enerji Bakanı duyurdu: Netanyahu Türkiye'ye ziyaret planlıyor

Enerji Bakanı Bayraktar ile İsrail Enerji Bakanı Katz "ikili ve bölgesel işbirliği"ni görüştü. İsrail'den yapılan açıklamaya göre Netanyahu Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye ziyaret planlıyor.

Erdoğan, Amerikan Hastanesi'nde Sabancı çiftini ziyaret etti

Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti. Hastaneye gelen Erdoğan'ı Ali Koç ve Mehmet Ali Yalçındağ karşıladı.

Kılıçdaroğlu: 'Mesajlarını bilseydim atamazdım'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Perinaz Mahpeyker Yaman’ı genel başkan danışmanı olarak atamasına ilişkin 'Mesajlarını bilseydim atamazdım' dedi.

TÜGVA'yla ilgili yeni iddia: 'Bilgi alıp takip ettiriyor’

Eski TÜGVA yöneticisi Aydoğdu, yargılandığı davada, TÜGVA’nın MİT ve Emniyet ile ilişkisi olduğunu, bu yolla bazı isimlerin takip ettirilip bilgilerine ulaşıldığını iddia etti.

'Emeklilere Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle ikramiye verilecek' iddiası

Sabah gazetesinde, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir kereliğine ikramiye verileceği öne sürüldü. Gazete, miktar üzerinde de uzlaşı sağlandığını yazdı.

Yeni Osmanlı'dan yeni Türkiye'ye: AKP Türkiyesi'nin ideolojisi ve çıkış yolu

Bugün soL'da yayımlanan Fatih Beyaztaş imzalı görüş yazısında "Bütün olarak bakıldığında bir ideolojik söylemler cehenneminde yaşıyormuşuz gibi bir tablo söz konusu. Yanıltıcı ve gizleme işlevi gören ideolojinin etkili olmasının en büyük nedeni işçi sınıfının örgütsüzlüğüdür" deniliyor.

İyi bir roman: Atadam

Yunus Emre Bozdoğan Hasip Akgül’ün “Atadam” romanı üzerine soL'a yazdı: Bir kitap okudum hayata bakış açım değişti…Bunu söyleyebildiğiniz az sayıda kitap vardır ve bu roman onlardan biri...

Laocoön ve oğulları

Fide Lale Durak soL için yazdı: Rönesans döneminde, El Greco’nun resimlerinde ya da modern dönemde, üretilen estetiğin etkisi sanatçısının niyetini aştığında bir tarihselliğe kavuşabiliyor...