Güne soL'dan bakın: 3 Eylül Pazar

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Valilikten kadın millilerin maçının Taksim'de gösterilmesine ret

İstanbul Valiliği, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan ile karşılaşacağı final maçının Taksim Meydanı'nda canlı yayınlanması talebinin onaylanmadığını bildirdi.

Haber

A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyonluk maçının Taksim'de yayınlanmasına Valilikten ret

Eskişehir'de maden işçileri 3 gündür yeraltında açlık grevinde direniyor

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Koyunağılı köyünde bulunan Doruk Madencilik'te işçiler 3 gündür direnişte. Ödenmeyen hakları için direnişe geçen 165 işçi maden ocağına kapanarak 3 gündür açlık grevi yapıyor. 5 işçi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. TKP heyeti bugün maden ocağında işçileri ziyaret etti.

Haber

Eskişehir'de maden işçileri 3 gündür yeraltında direnişte: TKP heyetinden ziyaret

İsrail Enerji Bakanı duyurdu: Netanyahu Türkiye'ye ziyaret planlıyor

Enerji Bakanı Bayraktar ile İsrail Enerji Bakanı Katz "ikili ve bölgesel işbirliği"ni görüştü. İsrail'den yapılan açıklamaya göre Netanyahu Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye ziyaret planlıyor.

Haber

İsrail Enerji Bakanı duyurdu: Netanyahu Türkiye'ye ziyaret planlıyor

Erdoğan, Amerikan Hastanesi'nde Sabancı çiftini ziyaret etti

Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti. Hastaneye gelen Erdoğan'ı Ali Koç ve Mehmet Ali Yalçındağ karşıladı.

Haber

Erdoğan, Amerikan Hastanesi'nde Sabancı çiftini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu: 'Mesajlarını bilseydim atamazdım'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Perinaz Mahpeyker Yaman’ı genel başkan danışmanı olarak atamasına ilişkin 'Mesajlarını bilseydim atamazdım' dedi.

Haber

Kılıçdaroğlu'ndan 'Perinaz Yaman' açıklaması: 'Mesajlarını bilseydim atamazdım'

TÜGVA'yla ilgili yeni iddia: 'Bilgi alıp takip ettiriyor’

Eski TÜGVA yöneticisi Aydoğdu, yargılandığı davada, TÜGVA’nın MİT ve Emniyet ile ilişkisi olduğunu, bu yolla bazı isimlerin takip ettirilip bilgilerine ulaşıldığını iddia etti.

Haber

TÜGVA'yla ilgili yeni iddia: 'Bilgi alıp takip ettiriyor’

'Emeklilere Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle ikramiye verilecek' iddiası

Sabah gazetesinde, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir kereliğine ikramiye verileceği öne sürüldü. Gazete, miktar üzerinde de uzlaşı sağlandığını yazdı.

Haber

'Emeklilere Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle ikramiye verilecek' iddiası

 

Yeni Osmanlı'dan yeni Türkiye'ye: AKP Türkiyesi'nin ideolojisi ve çıkış yolu

Bugün soL'da yayımlanan Fatih Beyaztaş imzalı görüş yazısında "Bütün olarak bakıldığında bir ideolojik söylemler cehenneminde yaşıyormuşuz gibi bir tablo söz konusu. Yanıltıcı ve gizleme işlevi gören ideolojinin etkili olmasının en büyük nedeni işçi sınıfının örgütsüzlüğüdür" deniliyor.

Haber

Yeni Osmanlı'dan yeni Türkiye'ye: AKP Türkiyesi'nin ideolojisi ve çıkış yolu

İyi bir roman: Atadam

Yunus Emre Bozdoğan Hasip Akgül’ün “Atadam” romanı üzerine soL'a yazdı: Bir kitap okudum hayata bakış açım değişti…Bunu söyleyebildiğiniz az sayıda kitap vardır ve bu roman onlardan biri...

Haber

İyi bir roman: Atadam

Laocoön ve oğulları

Fide Lale Durak soL için yazdı: Rönesans döneminde, El Greco’nun resimlerinde ya da modern dönemde, üretilen estetiğin etkisi sanatçısının niyetini aştığında bir tarihselliğe kavuşabiliyor...

Haber

Laocoön ve oğulları