'Emeklilere Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle ikramiye verilecek' iddiası

Sabah gazetesi, emekli aylıklarına TBMM 1 Ekim'de açıldıktan sonra ara zam yapılmasının konuşulduğunu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle emeklilere üçüncü bir ikramiye verileceğini iddia etti.

Gazetedeki haberde yaklaşık 17 milyon emeklinin Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye aldığı hatırlatılarak, bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği öne sürüldü. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı söylendi.

Bir kereliğine ödeneceği belirtilen ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmaların devam ettiği, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulmasının beklendiği öne sürüldü.

Ara zam TBMM açıldıktan sonra gündeme gelecek

Haberde verilen detaylara göre emekli aylıklarına ara zam konusunun ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

Seyyanen artış yapılabilir

Emekli aylıklarında bir iyileştirmenin de gündemde olduğu söylendi. Buna göre, iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.

Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7 bin 500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir.