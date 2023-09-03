Kılıçdaroğlu'ndan 'Perinaz Yaman' açıklaması: 'Mesajlarını bilseydim atamazdım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk'e haraket eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı genel başkan danışmanı olarak atadığı ortaya çıkmıştı.

Halktv.com.tr'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu Yaman'ın sözkonusu mesajlarını bilmediğini öne sürerek "Biseydim atamazdım" dedi.

Bila konuya ilişkin yazısında Atatürk ve laiklik karşıtı Yaman’ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan iki gün önce, 26 Mayıs günü atandığının ve 4 Haziran’da diğer bütün danışmanlarla birlikte görevine son verildiğinin anlaşıldığını kaydetti.

'Bir arkadaşım tavsiye etti'

Kılıçdaroğlu’na dünkü görüşmesinde “Sosyal medyada Atatürk’e ve size ağır ifadeler kullanan Perinaz Yaman’ı neden danışmanlığa atadınız” diye sorduğunu belirten Bila, Kılıçdaroğlu'nun yanıtını şöyle aktardı:

“O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. 'AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç. Şimdi çok ağır, ölçüsüz eleştiriler yapıyorlar. Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum. Ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım. Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı.”

'CHP'nin laiklikten koptuğu eleştirileri haksız'

Kılıçdaroğlu’na seçim kampanyasında CHP oy vermeyen muhafazakar kesimlere ulaşma çabasının eleştirildiğini de anımsattığını belirten Bila "bu politikadan beklediği sonucu alıp almadığı" sorusuna ise Kılıçdaroğlu'nun şu yanıtı verdiğini aktardı:

“CHP’ye uzak toplum kesimlerine ulaşmak ve onları ikna etmek politikamız doğru bir politikaydı. Doğru olmasaydı yüzde 48 oy alamazdık. CHP’nin oyu yüzde 25 olduğuna göre demek ki bu politikanın olumlu katkısı olmuş. Biz toplumda iktidarın yarattığı kamplaşmayı, düşmanlaştırmayı, gerginliği ortadan kaldırmak, bir barış ortamı yaratmak için bu politikaya yöneldik. Her kesimle temasa geçtik. Ben her kesimden kanaat önderleriyle 2,5 yıldır bu barış ortamını, kucaklaşma ortamını sağlamak için görüşmeler yapıyorum. İzlediğimiz politikanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu politika değerlendirilirken CHP’nin Atatürk’ten, laiklikten koptuğu eleştirileri ise haksız eleştirilerdir.”

Bila'nın yazısına göre Kılıçdaroğlu, CHP’nin sağcılaştığı, Atatürk’ün partisi olmaktan çıktığı, laikliği önemsemediği eleştirine de şu karşılığı verdi:

“Şimdi seçimi kaybetmiş olmanın psikolojiyle böyle eleştiriler yapılıyor. Beklentisi olduğu halde aday olamayanlar, görevlerinden ayrılanlar da bu eleştirileri besliyor. CHP’nin Atatürk’ten kopması, uzaklaşması olabilir mi? Bu mümkün mü? Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve CHP’nin kurucu lideri ve dünyanın en büyük devrimcilerinden biridir. Atatürk ilke ve devrimleri de CHP’nin vazgeçebileceği değerler değildir. CHP, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan bu ilke ve devrimlerden vazgeçebilir mi? CHP laiklikten vazgeçebilir mi? Aksine CHP Atatürk ilke ve devrimlerinin, demokratik, laik, hukuk devletinin, insan haklarının, kadın erkek eşitliğinin güvencesidir.”

Fikret Bila "Kılıçdaroğlu, CHP’nin daha önce ulaşamadığı, temasa geçemediği toplum kesimleriyle irtibat kurmak, CHP’yi ve politikalarını anlatmak, partiyi büyütmek çabasının Atatürk ve laiklikten uzaklaşmak olarak yorumlanmasının gerçeği yansıtmadığını da vurguladı" diye belirtti.