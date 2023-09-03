A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyonluk maçının Taksim'de yayınlanmasına Valilikten ret

İstanbul Valiliği, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan ile karşılaşacağı final maçının Taksim Meydanı'nda canlı yayınlanması talebinin onaylanmadığını bildirdi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan İstanbul Valiliği önce maç yayınına valiliğin engel olduğu yönündeki haberleri "asılsız" diye niteledi, aynı açıklamada Taksim Meydanı için yapılan başvurunun onaylanmadığını bildirdi.

Valilik 'kadın' diyemedi

Valiliğin açıklamasında kadın sözcüğünün kullanılmaması ve takıma "Bayan Voleybol Milli Takımımız" diye atıfta bulunulmasıysa dikkat çekti.

"Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu' şeklinde asılsız içerikler paylaşılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımımızın pazar akşamı oynayacağı Avrupa Şampiyonası Final maçının ilimizin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğimize yazılı başvuruda bulunmuştur. Taleplerin 6’sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı’yla ilgili talep onaylanmamıştır.

Bayan Voleybol Milli Takımımıza dev maçta başarılar dileriz."